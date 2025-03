video suggerito

Allarme dell'OMS: falsificato Oxycontin 80 mg in Europa, rischi elevati per la salute L'Oms segnala un lotto falsificato di Oxycontin 80 mg in Europa. Contiene oppioidi sintetici pericolosi, con alto rischio di overdose. Autorità e sanitari invitati alla massima allerta.

A cura di Davide Falcioni

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato un’allerta sanitaria riguardante la presenza di un lotto falsificato di Oxycontin 80 mg (ossicodone cloridrato) all’interno del mercato europeo. Il farmaco contraffatto, che imita il prodotto autentico autorizzato in Polonia, è stato individuato nel mercato non regolamentato in Svizzera e segnalato nel febbraio 2025 dal produttore ufficiale Mundipharma.

Laboratori svizzeri confermano: "Niente ossicodone, ma un oppioide sintetico"

L’analisi di laboratorio condotta dal Drug Information Centre (DIZ) di Zurigo ha rivelato che il farmaco falsificato non contiene ossicodone, bensì un oppioide sintetico riconducibile ai derivati del nitazene. Queste sostanze, tra cui metonitazene, isotonitazene e fluonitazene, sono estremamente potenti e associate a un alto rischio di dipendenza e overdose. Alcuni composti di questa classe possono risultare fino a centinaia di volte più potenti dell’ossicodone, aumentando esponenzialmente i pericoli per i consumatori.

Come riconoscere il farmaco falsificato

L’Oms ha evidenziato alcune caratteristiche distintive del prodotto contraffatto. La data di scadenza e il numero di lotto sono riportati sulla parte anteriore del blister, mentre nel prodotto autentico si trovano sul retro. Nel farmaco falsificato, la data di scadenza è posizionata a sinistra e il numero di lotto a destra, mentre nell’Oxycontin originale le posizioni sono invertite.

Rischi per la salute: possibili overdose e decessi

L’assunzione del farmaco contraffatto può provocare gravi effetti avversi, inclusi depressione respiratoria, abbassamento della pressione sanguigna, coma e morte. Il rischio aumenta se il nitazene viene assunto in combinazione con alcol o benzodiazepine. Già in passato, l’uso di derivati del nitazene è stato correlato a diversi casi di decesso.

Particolarmente vulnerabili sono le persone con disturbi legati all’uso di sostanze, che potrebbero erroneamente considerare il farmaco sicuro e di qualità garantita. L’Oxycontin falsificato è stato precedentemente segnalato in Polonia, Svizzera, Svezia e Irlanda.

OMS: "Allerta massima per operatori sanitari e autorità"

L’Oms esorta gli operatori sanitari a segnalare eventuali effetti avversi, la mancanza di efficacia del farmaco o sospetti di contraffazione alle autorità regolatorie nazionali. Nel caso di un sovradosaggio da Oxycontin proveniente dal mercato informale, si raccomanda di considerare l’ipotesi di avvelenamento da nitazene.

L’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite invita inoltre le autorità a rafforzare la sorveglianza sulle catene di fornitura e a segnalare tempestivamente eventuali nuovi casi di farmaci contraffatti. La collaborazione internazionale è fondamentale per arginare la diffusione di questi prodotti altamente pericolosi.