Allarme bomba su volo Air India, atterraggio di emergenza in Thailandia: evacuati 156 passeggeri Un volo della compagnia Air India, decollato da Phuket, in Thailandia, e diretto a Nuova Delhi, ha invertito la rotta dopo il decollo e ha effettuato un atterraggio d'emergenza per un allarme bomba. A bordo non è stata rinvenuto alcun ordigno. L'atterraggio di emergenza odierno è avvenuto dopo che ieri un volo della compagnia è precipitato e si è schiantato ad Ahmedabad provocando la morte di quasi 300 persone.

A cura di Eleonora Panseri

Un volo della compagnia Air India, decollato oggi, venerdì 13 giugno, da Phuket, in Thailandia, e diretto nella capitale Nuova Delhi, ha invertito la rotta dopo il decollo e ha effettuato un atterraggio d'emergenza dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di una bomba a bordo del velivolo.

Lo riferiscono fonti dell'aeroporto di Phuket citate dalla stampa thailandese. Il volo AI 379 era decollato alle 9.30 (ora locale), ma ha invertito la rotta sul Mare delle Andamane prima di atterrare nuovamente sull'isola.

I passeggeri sono stati evacuati in base ai protocolli di sicurezza, hanno riferito ancora i funzionari dello scalo thailandese. A bordo del velivolo c'erano 156 persone. Airports of Thailand (AOT) ha fatto sapere che a bordo del velivolo non è stata rinvenuto alcun ordigno, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli, come riferisce il quotidiano britannico DailyMail.

Lo scorso anno le compagnie aeree e gli aeroporti indiani hanno ricevuto tantissimi falsi allarmi bomba: nei primi 10 mesi sono state ricevute quasi 1.000 chiamate e messaggi fittizi, un numero quasi 10 volte superiore rispetto al 2023.

L'atterraggio di emergenza odierno è avvenuto dopo che ieri, giovedì 12 giugno, un volo della stessa compagnia, diretto da Ahmedabad a Londra Gatwick, è precipitato con a bordo 242 passeggeri e si è schiantato in una zona residenziale della città, provocando la morte di quasi 300 persone. Degli oltre 200 passeggeri solo uno è sopravvissuto.

Gli investigatori oggi sono riusciti a recuperare una delle due scatole nere dai rottami dell'aereo della compagnia Air India caduto subito dopo il decollo dalla città indiana. Sono in corso le ricerche dell'altra, come riportato dall'Hindustan Times. Queste serviranno a chiarire le cause e la dinamica esatta dell'incidente che sono ancora in fase di accertamento.