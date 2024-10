video suggerito

Allarme bomba su aereo Vistara diretto a Londra, atterraggio d'emergenza a Francoforte per 147 passeggeri Paura per i 147 passeggeri a bordo di un aereo della compagnia indiana Vistara in viaggio da Nuova Delhi a Londra costretto ad un atterraggio di emergenza a Francoforte a seguito di un allarme bomba poi rivelatosi falso.

A cura di Ida Artiaco

Paura a bordo di un aereo della compagnia indiana Vistara: il volo diretto da Nuova Delhi a Londra di ieri, venerdì 18 ottobre, è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza a Francoforte dopo che un allarme bomba era arrivato sulla piattaforma X. A bordo c'erano 147 passeggeri.

Come ha riferito la polizia tedesca, la minaccia riguardava la presenza di un ordigno a bordo dell'aereo. Tutti i controlli effettuati in seguito all'atterraggio, ieri sera, hanno dato esito negativo.

Un portavoce ha confermato che l'aereo è atterrato in sicurezza all'aeroporto di Francoforte, dove è stato sottoposto a tutti i necessari controlli di sicurezza prima di essere autorizzato a proseguire il viaggio verso Londra, dove è arrivato intorno alle 23:40 ora locale. "Il volo Vistara UK17 in partenza da Delhi per Londra il 18 ottobre 2024 ha ricevuto una minaccia alla sicurezza sui social media. In linea con il protocollo, tutte le autorità competenti sono state immediatamente informate e, come misura precauzionale, i piloti hanno deciso di dirottare il volo verso Francoforte", si legge in una nota.

Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere e con la stessa compagnia. Sempre ieri sono arrivate altre due minacce per i voli Delhi-Parigi e Delhi-Hong Kong, che però sono riusciti ad atterrare normalmente.

Inoltre, già all'inizio di settembre, un altro aereo Vistara in volo da Mumbay a Francoforte era stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia dopo un allarme bomba scritto nella toilette di bordo. Negli ultimi giorni, circa 40 voli operati dalle compagnie aeree indiane hanno ricevuto minacce di attentati bomba, che poi si sono rivelati un falso allarme.