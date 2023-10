Allarme bomba al Louvre, 3mila persone evacuate dal museo e chiusura immediata “Una guardia di sicurezza ci ha chiesto di andarcene molto velocemente”, ha raccontato un visitatore del Louvre. “Il museo ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e i suoi visitatori”, ha detto un portavoce dopo l’annuncio della chiusura.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Un allarme bomba sabato mattina al museo del Louvre ha fatto scattare l’emergenza immediata a Parigi con l’evacuazione dei visitatori e la chiusura del frequentatissimo museo. L’allerta è partita nella tarda mattinata si sabato mentre il museo era già affollato di gente. Secondo fonti di polizia citate dai media francesi, sarebbe stato lo stesso museo a chiamare i servizi di emergenza, dopo aver ricevuto messaggi di minacce per una possibile bomba.

"Il Louvre ha ricevuto un messaggio scritto che segnalava un rischio per il museo e i suoi visitatori e abbiamo scelto di evacuarlo e chiuderlo per oggi, mentre effettuiamo i controlli essenziali", ha detto un portavoce del museo francese dopo l'annuncio della chiusura

Poco dopo le 12 il museo parigino ha comunicato pubblicamente la chiusura della struttura. "Cari visitatori, per motivi di sicurezza, il museo del Louvre chiude le sue porte oggi, sabato 14 ottobre. Coloro che hanno prenotato una visita per la giornata saranno rimborsati. Vi ringraziamo per la vostra comprensione", recita il post su X.

In quel momento circa 3.000 persone erano presenti al museo parigino. "Una guardia di sicurezza ci ha chiesto di andarcene molto velocemente", ha raccontato un visitatore.

Il Louvre ha spiegato che la chiusura è stata disposta per verifiche necessarie dopo l'attivazione del livello di "allerta attentato" nell'ambito del sistema Vigipirate. Il livello di allerta è stato aumentato venerdì in tutta la Francia a seguito dell'attacco avvenuto ieri mattina nel liceo Gambetta di Arras, dove un professore è stato ucciso a coltellate da un estremista islamico.

Il primo ministro francese Elisabeth Borne ha deciso di elevare l’allerta del sistema di sicurezza Vigipirate al livello più alto dopo un incontro sulla sicurezza all'Eliseo con il presidente Emmanuel Macron. Il piano può essere attuato immediatamente dopo un attacco in Francia. Il nuovo livello di allerta fa scattare misure drastiche in casi di allarme bomba come accaduto oggi al Louvre. Il sistema prevede inoltre il dispiegamento sul territorio di 7.000 soldati che rimarranno operativi fino a nuovo avviso.