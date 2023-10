Chi è l’uomo che ha fatto irruzione a scuola in Francia: estremista islamico sorvegliato da mesi L’aggressore è stato identificato come un giovane ventenne di origine cecena, Mohammed Mogouchkov, già segnalato come radicalizzato e sotto sorveglianza. Il giovane era stato controllato giovedì dagli agenti ma non gli era stato imputato nulla.

A cura di Antonio Palma

Si chiama Mohammed Mogouchkov ed era già sotto sorveglianza dei servizi di sicurezza francesi come estremista islamico l’uomo accusato di aver fatto irruzione a scuola in Francia questa mattina, uccidendo un docente e ferendone altri due a coltellate. Il giovane di 20 anni, arrestato dalla polizia subito dopo i fatti del liceo pubblico Gambetta-Carnot di Arras, è di origini cecene nato in Russia ma residente fin dall’infanzia in Francia dove si era trasferito con la famiglia.

Secondo i media francesi, non ha mai preso la cittadinanza ma è stato un ex studente del liceo dove è avvenuta l'aggressione. Nella scuola i professori lo hanno ricordato come “uno studente riservato e calmo” senza nessuna particolare apprensione. Da diverso tempo però Mohammed Mogouchkov era anche noto all'intelligence come radicalizzato e addirittura dall’estate scorsa sottoposto a controlli sempre più assidui.

Secondo fonti di polizia francese citati da Le figaro, "Da quest'estate è stato oggetto di molteplici attività di intelligence e di misure di sorveglianza attiva: è stato intercettato ed è stato sottoposto a sorveglianza fisica". Addirittura l’ultimo controllo diretto risalirebbe a ieri.

Il giovane è stato controllato giovedì dagli agenti ma non gli è stato imputato nulla. "Il profilo è simile a quello di un individuo radicalizzato di cui si conoscono le potenzialità ma che improvvisamente decide di farlo. Le sue conversazioni telefoniche non avevano rivelato negli ultimi giorni elementi che ci permettessero di prevedere un passaggio all'azione” hanno spiegato le stesse fonti.

Dopo il suo arresto, la polizia ha bloccato anche il fratello minore di 17 anni che però non è coinvolto direttamente nei fatti di venerdì mattina e si trovava davanti a un’altra scuola. Anche suo fratello maggiore è noto ai servizi segreti. L’uomo è stato arrestato nel 2019 nell’ambito di una inchiesta su un piano di attacco sventato e poi per apologia del terrorismo e condannato a 18 mesi di carcere.

Al momento non è chiaro il movente esatto dell’attacco alla scuola ma l’aggressore avrebbe urlato "Allah Akbar" prima di colpire i docenti. La Procura nazionale antiterrorismo francese ha aperto un'indagine per terrorismo. Le ipotesi di reato sono di "omicidio connesso a un atto terroristico", "tentato omicidio in relazione a un atto terroristico" e "associazione per delinquere terroristica finalizzata alla preparazione di delitti contro la persona”.