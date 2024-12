Aereo si schianta su un’autostrada vicino New York: un morto e un ferito. Traffico bloccato L’incidente è avvenuto sull’Interstate 684 a Harrison, nella contea di Westchester, non lontana da Manhattan. Il bilancio è di un morto e un ferito, entrambi a bordo del velivolo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nella serata di Giovedì sera, 12 dicembre, un piccolo aereo è precipitato su un'autostrada di New York, nella contea di Westchester, negli USA. Il bilancio è di una vittima e un ferito, entrambi a bordo dell’aeromobile.

L’incidente, avvenuto intorno alle 19 (ora locale) ha causato blocchi al traffico sull'Interstate 684, a Harrison, a circa 40 chilometri a nord-est di Manhattan. Molti erano gli automobilisti che si stavano dirigendo a casa dopo il lavoro in quel momento.

L'identità della persona deceduta non è ancora stata rivelata, mentre le condizioni dell'altra persona a bordo rimangono sconosciute. Non sono stati segnalati feriti tra gli automobilisti a terra. Le immagini circolate online mostrano l'aereo contro il guardrail nella corsia centrale dell'autostrada. Sul posto sono giunti rapidamente i mezzi di soccorso sono intervenuti rapidamente, bloccando entrambe le corsie di marcia, mentre le due persone venivano estratte dai rottami del velivolo.

Secondo FlightAware, il pilota era decollato dall'aeroporto di Linden, nel New Jersey, e si stava dirigendo verso l'aeroporto di Westchester County, che si trova a circa 1,5 miglia dal luogo dell'incidente.

Il governatore Kathy Hochul ha confermato che il Dipartimento per la conservazione ambientale è intervenuto sul posto per gestire la fuoriuscita del carburante riservati in strada dall'aereo. "Il mio cuore è con i familiari di coloro che erano a bordo durante questo tragico incidente. Prego per una pronta guarigione per la persona ferita", ha scritto in una dichiarazione.