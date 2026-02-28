Aereo si schianta in Bolivia, decine di vittime: trasportava banconote, folla cerca di saccheggiarlo

Almeno una ventina di persone sono morte in un incidente aereo in Bolivia. L’aereo militare – un C-130 Hercules – si è schiantato durante l'atterraggio nei pressi della capitale La Paz: è uscito di pista all'aeroporto internazionale di El Alto per poi schiantarsi contro un viale, schiacciando almeno un'auto e danneggiando dei camion. L’incidente è avvenuto in una strada molto trafficata.

“Ce ne sono circa 20, forse qualcuna in più”, ha detto ai media il capo della divisione omicidi della polizia di El Alto aggiornando il bilancio delle vittime. Precedentemente si era parlato di 15 morti. L’aereo caduto doveva rifornire la capitale di carta moneta, secondo quanto riportato da Infobae, secondo cui dopo l’incidente una folla si è affrettata a raccogliere le banconote sparse a terra. Ma il denaro, di proprietà della Banca Centrale della Bolivia, secondo quanto chiarito dalle autorità non ha valore legale né potere d’acquisto dato che non riporta alcuna numerazione né serie ufficiale. Il ministero ha avvertito che "la raccolta, il possesso o l'uso" delle banconote costituisce un reato.

Per respingere la folla dalla zona dell’incidente, la polizia e i militari hanno formato un cordone di sicurezza e usato gas lacrimogeni. Nelle stesse ore si segnalavano anche saccheggi di negozi da parte di sciacalli che hanno approfittato del caos. Almeno dodici persone sono state arrestate.

In merito all’incidente aereo il ministero ha dichiarato che è stata costituita una commissione d'inchiesta per chiarirne le cause, al momento sconosciute. Intanto tutte le operazioni all'aeroporto internazionale di El Alto, che è il secondo più importante della Bolivia, sono state sospese. Previsto sul posto anche l’arrivo del presidente boliviano Rodrigo Paz. Il capo dello Stato ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime.