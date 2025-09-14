Aereo si schianta al suolo durante un air show in Argentina: in un video prende fuoco dopo la caduta in picchiata

Un aereo si è schiantato a Còrdoba, in Argentina, durante un air show aperto al pubblico. Nello schianto sono morti i due piloti, dei quali non sono attualmente note le generalità. Il velivolo è caduto in picchiata e ha preso fuoco.

Un piccolo areo si è schiantato durante l'Air Show di Cordova. Nell'incidente sono morti i due piloti del velivolo. Il tutto è accaduto a Córdoba, in Argentina, durante un festival dedicato all'aviazione e agli aerei. Il piccolo velivolo privato, la cui esibizione non era apparentemente inclusa nel programma ufficiale dell'air show, avrebbe perso il controllo prima di schiantarsi al suolo in picchiata.

L'aereo è esploso nell'impatto. I servizi di emergenza sono intervenuti rapidamente per soccorrere i due a bordo, ma entrambi i piloti sono stati dichiarati morti sul posto. Il velivolo, come già sottolineato, non avrebbe dovuto esibirsi durante il festival: secondo le prime informazioni, potrebbe aver fatto parte di un segmento "improvvisato" della manifestazione.

Non sono stati resi noti i nomi dei due piloti deceduti nello schianto. Secondo le prime notizie, si tratterebbe di due uomini di Santa Fe, ma non si conoscono altri dettagli sulle loro identità. Le indagini relative a quanto accaduto continuano ad andare avanti nel massimo riserbo. In un video poi divenuto di dominio pubblico si vede l'aereo cadere al suolo e prendere fuoco.

Nell'incidente aereo non vi sarebbero state altre persone ferite secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine locali. Le uniche due vittime sarebbero proprio le due persone che si trovavano a bordo dell'aereo. Cosa sia successo al velivolo poco prima dello schianto non è ancora chiaro: si procederà infatti con le analisi del caso, comprese quelle relative alla cosiddetta scatola nera, a caccia di malfunzionamenti non debitamente segnalati prima della tragedia e di guasti improvvisi.

Lo show è stato sospeso subito dopo i soccorsi. L'area è stata infatti delimitata per i non addetti ai lavori in attesa che l'incendio venisse spento e i due piloti trasportati in ospedale. Per i due però non vi era già più nulla da fare.