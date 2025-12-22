Aereo Ryanair urta un camion cisterna durante la partenza: attimi di paura all’aeroporto di Edimburgo

Un aereo Ryanair diretto a Faro, in Portogallo, ha urtato un camion cisterna durante le fasi di preparazione alla partenza all’aeroporto di Edimburgo, in Scozia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino, quando l’estremità di un’ala del velivolo è entrata in contatto con il mezzo adibito al rifornimento di carburante. I passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo e, secondo quanto riferito, nessuno è rimasto ferito. Uno di loro ha raccontato al Scottish Sun che l’impatto è avvenuto a bassa velocità. “È stato spaventoso”, ha detto, spiegando che il pilota avrebbe cercato di minimizzare la gravità dell’accaduto durante un annuncio all’interfono. A quel punto, però, era evidente che l’aereo non avrebbe potuto proseguire il viaggio.

Dallo scalo di Edimburgo hanno confermato al Daily Mail che l’episodio non ha avuto ripercussioni sugli altri voli e che la situazione è stata risolta rapidamente, “nell’arco di 30 secondi”. Per i passeggeri, l’attesa si è conclusa più tardi, con l’imbarco su un volo riprogrammato, decollato dopo le 12.30.

In una nota, Ryanair ha precisato che il velivolo era fermo a terra e stava completando le procedure prima della partenza quando l’ala ha urtato la cabina del camion cisterna. Lo sbarco è avvenuto senza problemi e la compagnia ha organizzato un aeromobile sostitutivo per consentire il regolare svolgimento del volo verso Faro.

Mentre in aeroporto si lavorava per gestire l’imprevisto, sulle strade britanniche la giornata si è aperta con nuovi disagi. Nel Lancashire, un incidente sulla M61 ha causato forti rallentamenti dopo aver danneggiato lo spartitraffico centrale dell’autostrada. National Highways ha chiuso una corsia per permettere gli interventi di riparazione, poi completati nel corso della mattinata.