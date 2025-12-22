Esteri
video suggerito
video suggerito

Aereo Ryanair urta un camion cisterna durante la partenza: attimi di paura all’aeroporto di Edimburgo

Un aereo Ryanair diretto a Faro, in Portogallo, ha urtato un camion cisterna durante le operazioni a terra all’aeroporto di Edimburgo, in Scozia. “È stato spaventoso”, le parole di uno dei passeggeri.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un aereo Ryanair diretto a Faro, in Portogallo, ha urtato un camion cisterna durante le fasi di preparazione alla partenza all’aeroporto di Edimburgo, in Scozia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino, quando l’estremità di un’ala del velivolo è entrata in contatto con il mezzo adibito al rifornimento di carburante. I passeggeri sono stati fatti scendere dall’aereo e, secondo quanto riferito, nessuno è rimasto ferito. Uno di loro ha raccontato al Scottish Sun che l’impatto è avvenuto a bassa velocità. “È stato spaventoso”, ha detto, spiegando che il pilota avrebbe cercato di minimizzare la gravità dell’accaduto durante un annuncio all’interfono. A quel punto, però, era evidente che l’aereo non avrebbe potuto proseguire il viaggio.

Dallo scalo di Edimburgo hanno confermato al Daily Mail che l’episodio non ha avuto ripercussioni sugli altri voli e che la situazione è stata risolta rapidamente, “nell’arco di 30 secondi”. Per i passeggeri, l’attesa si è conclusa più tardi, con l’imbarco su un volo riprogrammato, decollato dopo le 12.30.

Leggi anche
Aereo privato precipita e prende fuoco a Statesville, ci sono vittime: il video dell'incidente

In una nota, Ryanair ha precisato che il velivolo era fermo a terra e stava completando le procedure prima della partenza quando l’ala ha urtato la cabina del camion cisterna. Lo sbarco è avvenuto senza problemi e la compagnia ha organizzato un aeromobile sostitutivo per consentire il regolare svolgimento del volo verso Faro.

Mentre in aeroporto si lavorava per gestire l’imprevisto, sulle strade britanniche la giornata si è aperta con nuovi disagi. Nel Lancashire, un incidente sulla M61 ha causato forti rallentamenti dopo aver danneggiato lo spartitraffico centrale dell’autostrada. National Highways ha chiuso una corsia per permettere gli interventi di riparazione, poi completati nel corso della mattinata.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra in
Ucraina
Putin: "Pronto al dialogo con Macron". Autobomba esplode a Mosca: muore generale
Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca
Ucraina, Putin: “Pronti a fermare gli attacchi in profondità in caso di elezioni ucraine”
Perché trattare con la Russia è così difficile: i no di Putin e su cosa è disposto a cedere
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views