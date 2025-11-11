Aereo militare turco C130 precipita in Georgia con 20 persone a bordo: il video è drammatico, spezzato in due

L’aereo militare C130 dell’aeronautica turca era decollato dall’Azerbaigian e sorvolava la Georgia con 20 persone a bordo quando poco dopo il confine è precipitato. Le autorità locali sostengono che non ci sia stato nessun segnale di soccorso ma che il velivolo da trasporto abbia perso quota repentinamente.

Un aereo da trasporto militare turco C130 è precipitato improvvisamente mentre sorvolava la Georgia con 20 persone a bordo. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Ankara spiegando che sul posto sono intervenuti i soccorsi georgiani alla ricerca di possibili superstiti. Lo schianto mentre il velivolo sorvolava la regione di Signagi, a 5 chilometri dal confine con l'Azerbaigian. Un video diffuso dai media locali mostra il velivolo precipitare a spirale dal cielo fuori controllo tra due ali di fumo bianco. Altre immagini dal posto mostrano i resti dell'aero che si è spezzato in due.

"Un aereo cargo militare C130 decollato dall'Azerbaigian e diretto al nostro Paese si è schiantato al confine tra Georgia e Azerbaigian. Sono state avviate operazioni di ricerca e soccorso in coordinamento con le autorità azere e georgiane" spiegano dal ministero della difesa turco, aggiungendo che "A bordo dell'aereo precipitato c'erano 20 persone, tra cui l'equipaggio di volo”.

Il Ministero degli Interni georgiano invece ha spiegato che l’aereo appartenente all'aeronautica militare turca ha perso improvvisamente il contatto radar pochi minuti dopo essere è entrato nello spazio aereo georgiano. Le autorità locali sottolineato inoltre che l'aereo non ha inviato alcun segnale di soccorso. Secondo quanto riferito dai media georgiani, il C-130 turco stava volando a un'altitudine di circa ottomila metri quando ha iniziato a perdere quota. Le autorità locali assicurano che è stata avviata un'indagine sull'incidente e che informazioni dettagliate sull'accaduto saranno diffuse successivamente.

Secondo i dati di volo radar, l'aereo era partito dall'aeroporto internazionale di Ganja, in Azerbaigian, alle 11:19 ora italiana superando il confine georgiano alle 11:37. Ha continuato a salire fino a raggiungere la quota di crociera di 24.000 piedi proseguendo la rotta fino alle 11:49 quando si sono persi tutti i contati radar. Il C-130 Hercules è un aereo da trasporto merci, truppe e attrezzature usato largamente anche dall'aeronautica miliare italiana.

Il cordoglio di Erdogan e Tajani per l'aereo caduto

Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato di aver appreso "con profondo dolore la notizia che il nostro aereo cargo militare si è schiantato al confine tra Georgia e Azerbaigian”. “Le operazioni di ricerca e soccorso sono in corso in coordinamento con le autorità georgiane e le istituzioni competenti. Prego Dio Onnipotente di avere pietà dei nostri eroici martiri” ha aggiunto Erdogan.

Nel frattempo, anche il Presidente azero Aliyev ha contattato telefonicamente il Presidente Erdogan esprimendo le sue condoglianze per l'incidente dell'aereo cargo militare. Condoglianze anche dal nostro ministro degli esteri Tajani che sui social ha scritto: “Apprendo con dolore dello schianto di un aereo cargo militare turco C130 in territorio georgiano mentre era in rotta dall'Azerbaigian alla Turchia. Esprimo la mia solidarietà al popolo turco, alle autorità, alle forze armate, a tutti i soccorritori che stanno intervenendo sul posto. Condoglianze ai familiari delle vittime”.