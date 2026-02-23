Esteri
Video thumbnail

Aereo costretto ad atterraggio d’emergenza provoca una scia di fiamme: il video dell’incidente in USA

Il volo Delta 1067, un Boeing 737-900, era appena decollato dallo scalo internazionale di Savannah/Hilton Head intorno alle 18:45 di domenica 22 febbraio quando il pilota ha dichiarato un’emergenza.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un aereo della Delta Air Lines da Savannah, Georgia, ad Atlanta è stato costretto a tornare indietro ieri sera a causa di un guasto al motore che ha innescato un grande incendio nei pressi della pista dell'aeroporto. Il volo Delta 1067, un Boeing 737-900, era appena decollato dallo scalo internazionale di Savannah/Hilton Head intorno alle 18:45 di domenica 22 febbraio quando il pilota ha dichiarato un'emergenza.

"Tutto bene? Ho visto una fiamma piuttosto grande al decollo", ha chiesto un controllore di volo al comandante. "Abbiamo perso il motore sinistro  sul volo Delta 1067″, risponde l'uomo alla cloche. Poco dopo, com riportano le trascrizioni, il controllore nota l'incendio nell'erba e ordina a un altro aereo sulla pista di spostarsi, dicendo: "Manderemo un camion dei pompieri, tutta la pista di rullaggio è in fiamme".

A bordo del Boeing c'erano 179 passeggeri, 2 piloti e 4 assistenti di volo. Nessuno è rimasto ferito. Il volo è immediatamente rientrato all'aeroporto e la situazione è stata gestita rispettando i protocolli per emergenze di questo tipo: "Il Boeing 737-900 è atterrato in sicurezza ed è stato accolto dai camion dei pompieri, mentre i passeggeri sono sbarcati al gate", si legge in una nota della Delta Air Lines. Due passeggere – Mary Muff e Jeanne Miraglia – hanno raccontato a un media affiliato alla CNN di aver udito un forte boato al decollo. "Il pilota è intervenuto dicendo: ‘Il motore è rotto, ma noi ne abbiamo un altro funzionante'".

Leggi anche
Aereo costretto ad atterraggio d'emergenza provoca una scia di fiamme: il video dell'incidente in USA

L'incendio è stato prontamente domato dai vigili del fuoco e non ha interessato né altri voli, né altre piste.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Come si è arrivati a incastrare Carmelo Cinturrino, l'agente che ha ucciso Mansouri
Fermato per omicidio il poliziotto Cinturrino che ha sparato a Mansouri a Rogoredo: "Può uccidere ancora"
Abderrahim Mansouri ucciso da un poliziotto a Rogoredo: la ricostruzione dell'omicidio minuto per minuto
"Il poliziotto gli chiedeva 200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno": gli amici del 28enne
I colleghi di Cinturrino: "Diceva di aver già chiamato i soccorsi, ma non era vero"
L'avvocato della famiglia del 28enne: "Era al telefono quando è stato colpito, si è sentito lo sparo"
Ucciso da un poliziotto a Rogoredo, l'avvocato: "Non aveva la pistola, l'hanno messa lì"
Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo: "Chiedeva il pizzo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views