Aereo che trasporta bambini con gravi ustioni in ospedale si schianta al largo del Texas: sei morti

Tragedia in Texas. Sei persone sono morte in uno schianto aereo della Marina messicana al largo delle coste del Texas. Stando alle prime informazioni e a quanto riferito dal presidente del Messico, i controllori di volo avevano perso le comunicazioni per 10 minuti con un piccolo aereo della Marina messicana in missione medica. Poi lo schianto al largo della costa del Texas. Cinque persone sono morte sul colpo, nulla è servito a salvare loro la vita. Un'operazione di ricerca e soccorso ha estratto due sopravvissuti dai rottami, mentre una persona risulta dispersa. Ora gli investigatori sono al lavoro per cercare di capire cosa sia successo nel dettaglio e cosa abbia causato la tragedia. Tra le prime ipotesi quella di una fitta nebbia.

Al momento si sa con certezza che le autorità credevano che fosse atterrato sano e salvo a Galveston, ma non era così purtroppo. L'aereo stava collaborando con un'organizzazione no-profit che trasportava bambini messicani con gravi ustioni in un ospedale di Galveston, vicino a Houston. Lo schianto è avvenuto lunedì pomeriggio. Il piccolo aereo trasportava durante il volo un giovane paziente.

A bordo c'erano quattro ufficiali della Marina e quattro civili, tra cui un bambino. Due dei passeggeri appartenevano a un'organizzazione no-profit che fornisce assistenza ai bambini messicani con gravi ustioni, compresi appunto i trasporti in un ospedale di Galveston.