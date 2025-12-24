Esteri
video suggerito
video suggerito

Aereo che trasporta bambini con gravi ustioni in ospedale si schianta al largo del Texas: sei morti

Sei persone sono morte in uno schianto aereo della Marina messicana al largo delle coste del Texas: si tratta del volo di una organizzazione no profit che trasporta bambini messicani con gravi ustioni in un ospedale di Galveston, vicino a Houston.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Giorgia Venturini
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia in Texas. Sei persone sono morte in uno schianto aereo della Marina messicana al largo delle coste del Texas. Stando alle prime informazioni e a quanto riferito dal presidente del Messico, i controllori di volo avevano perso le comunicazioni per 10 minuti con un piccolo aereo della Marina messicana in missione medica. Poi lo schianto al largo della costa del Texas. Cinque persone sono morte sul colpo, nulla è servito a salvare loro la vita. Un'operazione di ricerca e soccorso ha estratto due sopravvissuti dai rottami, mentre una persona risulta dispersa. Ora gli investigatori sono al lavoro per cercare di capire cosa sia successo nel dettaglio e cosa abbia causato la tragedia. Tra le prime ipotesi quella di una fitta nebbia.

Al momento si sa con certezza che le autorità credevano che fosse atterrato sano e salvo a Galveston, ma non era così purtroppo. L'aereo stava collaborando con un'organizzazione no-profit che trasportava bambini messicani con gravi ustioni in un ospedale di Galveston, vicino a Houston. Lo schianto è avvenuto lunedì pomeriggio. Il piccolo aereo trasportava durante il volo un giovane paziente.

A bordo c'erano quattro ufficiali della Marina e quattro civili, tra cui un bambino. Due dei passeggeri appartenevano a un'organizzazione no-profit che fornisce assistenza ai bambini messicani con gravi ustioni, compresi appunto i trasporti in un ospedale di Galveston.

Leggi anche
Bambina di 10 anni ricoverata per meningite batterica a Vicenza, è in gravi condizioni

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra in
Ucraina
Papa chiede tregua di Natale. Zelensky: "Piano Usa non prevede che Kiev rinunci alla Nato"
Quali sono i 20 punti del nuovo piano di pace tra Russia e Ucraina spiegati dal presidente Zelensky
La città ucraina dove è nato uno dei canti di Natale più celebri distrutta dalle bombe: la storia di Pokrovsk
"Negli ospedali si congela a causa dei droni russi, fuori temperature di -5°": l'allarme di MSF dall'Ucraina
Chi era Fanil Sarvarov, il generale russo ucciso in un attentato con autobomba a Mosca
Perché trattare con la Russia è così difficile: i no di Putin e su cosa è disposto a cedere
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views