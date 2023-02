Adottato a sei settimane di vita, dopo 58 anni ritrova la madre biologica: la storia commovente di Timothy Timothy Welch, insegnante inglese, fu dato in adozione dalla madre June negli anni Sessanta. È riuscita a ritrovarla dopo una vita. “La cosa più bella? Guardarla negli occhi per la prima volta” ha raccontato alla BBC.

A cura di Biagio Chiariello

Timothy Welch è stato adottato negli anni Sessanta. Aveva solo sei settimane quando fu separato dalla madre biologica, June Mary Phelps, allora 18enne. L'insegnante, 59enne di Londra, è cresciuto con i suoi genitori adottivi Bill ed Eunicé.

"I miei genitori adottivi mi dicevano sempre: ‘Sei speciale, sei arrivato da noi in un modo diverso'" ha raccontato alla BBC. "Non potevano avere figli propri, quindi hanno iniziato il processo di adozione e a 36 anni sono arrivato io".

Timothy ha descritto la sua vita con i suoi genitori adottivi come "davvero felice" , senza mai considerare l'ipotesi cercare la sua madre naturale. Almeno fino alla morte di Bill, nel 2018, ed Eunicé ,nel 2020.

Timothy e i suoi genitori adottivi, Bill ed Eunicé

"Se sei stato adottato pensi sempre all'idea di indagare sulla tua famiglia di nascita, ma agire o meno è un'altra questione", ha detto Timothy. "A volte mi sono chiesto chi fossi, alcuni tratti della mia personalità erano diversi da quelli della mia famiglia adottiva" dice.

Quando i miei genitori adottivi sono morti, mi sono sentito diverso rispetto al mondo e a me stesso. Un consulente mi ha detto che quando i genitori adottivi muoiono, le persone spesso diventano nuovamente curiose sulle proprie origni, perché stiamo tutti cercando una connessione".

Timothy ha iniziato a cercare la sua madre naturale nel gennaio 2022, dopo aver esaminato alcune vecchie foto di famiglia. "Ho trovato una foto del mio luogo di nascita: Yateley Haven, Hampshire, Regno Unito", ha spiegato.

"Durante la ricerca mi sono accorto che c'era un gruppo privato su Facebook dedicato alle madri e ai bambini che sono nati lì. Ho fatto domanda per unirmi al gruppo e la moderatrice, Penny Green, mi ha chiesto di raccontarle la mia storia".

Penny Green, un'ex volontaria del Bedfordshire, ha creato il gruppo Facebook per le persone che sono nate o hanno un collegamento con The Haven, una casa inglese per madri e bambini gestita dalla Baptist Church, dopo essere nata lì lei stessa. La donna, 62 anni, ha spiegato che le ragazze madri facevano domanda per andare lì a partorire e i loro bambini venivano dati in adozione, spesso con la forza.

"La teoria all'epoca era che stessero facendo un favore a queste ragazze, perché non era ben visto essere una madre single", ha detto Timothy. Secondo la Yateley Society, The Haven è stato aperto dal 1945 al 1970 e vi sono nati quasi 1.800 bambini.

La madre di Penny aveva 36 anni quando è stata mandata lì dai suoi genitori. Era single e incinta. A differenza di molte giovani nella sua stessa situazione, tuttavia, si rifiutò di rinunciare a sua figlia. Secondo la donna, sua madre ha poi detto alla gente che la figlia era sposata, ma il padre del bambino era rimasto ucciso in un incidente d'auto.

Timothy crede che sua madre sia stata vittima di un'adozione forzata a causa dell'età: "June non aveva scelta, soprattutto se voleva continuare a lavorare. Come avrebbe fatto a mantenermi senza un lavoro?".

Per capire dove fosse la madre, Timothy ha chiesto all'Ufficio dello stato civile britannico una copia del suo certificato di nascita originale, che riportava il nome completo, la data e il luogo di nascita della madre biologica.

Penny ha quindi utilizzato le liste elettorali e fatto alcune ricerche su Internet per individuarla. Intanto Timothy è riuscito a trovare l'attuale marito di sua madre, Michael Mortimer. Quindi l'uomo è riuscito ad incontrare i suoi fratellastri, Chris e Greg.

Timothy (al centro) coi fratelli Chris e Greg

"Sono entrambi uomini meravigliosi: gentili, premurosi e riflessivi", ha detto. "Mi sento molto fortunato ad averli incontrati in questa fase della nostra vita e mi divertirò moltissimo a conoscere loro e le rispettive famiglie".

Dopo 58 anni di distanza, sabato 19 settembre 2022, Chris e Greg hanno portato Timothy a ricongiungersi con la sua madre naturale.

"Era la prima volta che riuscivo a vedermi negli occhi di mia madre. È stato emozionante ma allo stesso tempo naturale. Abbiamo parlato di varie cose, ma la parte che mi è piaciuta di più è stata guardarla e prendere in considerazione la persona che è".

Timothy ha spiegato che nonostante i problemi di salute a lungo termine, sua madre ha un buon ricordo di lui.

Dopo l'incontro, ora sta cominciando a mettere insieme i dettagli sui suoi primi anni di vita. La donna ha 76 anni.

"Mia madre aveva 17 anni quando è rimasta incinta e solo 18 quando mi ha partorito. Aveva avuto un altro bambino circa un anno prima quando aveva 16 anni, che è stato dato in adozione e da allora non l'ha più visto", ha detto. "Il nome di mio padre era Hedayat Mamagan Zardy, un musulmano iraniano. Hanno avuto una fugace storia d'amore e adoravano ballare ad Oxford. I tentativi di trovare il mio padre naturale e il mio fratello maggiore sono nelle primissime fasi" spiega.

Riflettendo sulla sua esperienza, Timothy ha detto: "Devi restare di mentalità aperta ed essere forte dentro di te. Ora, ho dei fratelli, e questo è eccitante per me. Andrò a trovare mia madre e non vedo l'ora di conoscerla col passare del tempo" ammette,