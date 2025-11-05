Addio a Barbara Jankavski, l’influencer che voleva diventare una Barbie umana: morte sospetta a 31 anni

Barbara Jankavski, influencer brasiliana di 31 anni nota come “Bambola disumana”, è stata trovata morta nella sua casa di San Paolo. Si era sottoposta a 27 interventi per assomigliare a una Barbie. La polizia indaga su una morte definita “sospetta”, in attesa dell’autopsia. Pare che qualche giorno fa si fosse ferita ad un occhio.

È morta a soli 31 anni Barbara Jankavski, l’influencer brasiliana che aveva dedicato la sua vita a un sogno estremo: trasformarsi in una Barbie in carne e ossa. La giovane donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione di San Paolo, dopo un allarme lanciato domenica mattina. Quando i soccorsi sono arrivati, ogni tentativo di rianimarla è stato inutile. La polizia ha subito aperto un’inchiesta, classificando il decesso come “sospetto” in attesa del referto autoptico completo.

Secondo le prime informazioni, un’amica si trovava con lei quella sera ma aveva lasciato l’appartamento poco prima della tragedia. È stata proprio lei a raccontare agli investigatori che Barbara, nel corso della giornata, si era ferita a un occhio. Un dettaglio che potrebbe sembrare marginale ma che, in un contesto segnato da decine di interventi estetici, ha assunto subito un peso particolare.

Jankavski era conosciuta in Brasile come Boneca Desumana, la “Bambola disumana”. Un soprannome nato dai 27 interventi chirurgici ai quali si era sottoposta nel tentativo di raggiungere un ideale di perfezione ispirato all’iconica bambola Mattel. Secondo le stime, avrebbe speso oltre 42 mila sterline per modificare viso e corpo, documentando passo dopo passo ogni trasformazione sui social network.

Era diventata un volto noto nel mondo digitale e televisivo brasiliano. Con più di 55 mila follower su Instagram e oltre 344 mila su TikTok, aveva costruito un personaggio riconoscibile, a metà tra la figura pop e la performance estrema. Aveva partecipato a campagne pubblicitarie, programmi televisivi e talk show, spesso raccontando il suo percorso chirurgico con orgoglio e ironia. “Giorno 3 del lifting con @dr.aurilioluis @asanasal_dedivas, sto migliorando troppo in fretta! Cicatrice quasi invisibile!”, scriveva in un video recente, mostrando lividi e gonfiori agli occhi. Ai fan aveva confidato che quelle ferite “sembravano più spaventose di quanto non fossero in realtà”.

Solo poche settimane fa aveva scioccato il suo pubblico postando un selfie che mostrava il volto segnato dopo l’ennesima operazione. Era abituata a condividere ogni dettaglio, ma da qualche tempo la sua presenza online si era fatta più silenziosa. L’ultimo post su Instagram risaliva al 1° ottobre, un video insieme a un’altra influencer, Avos Da Razao. Su TikTok, invece, non pubblicava dal 7 settembre.

Per i fan, la notizia della sua morte è stata un colpo durissimo. “Non riesco a crederci. Ti amavo tanto. Riposa in pace”, ha scritto uno di loro sotto l’ultimo post. “Spero che Dio ti accolga a braccia aperte. Hai vissuto almeno un po’ della vita che amavi, e questo ci consola”, ha aggiunto un altro. Il dolore virtuale si è trasformato in una valanga di messaggi, foto e video in suo ricordo, a testimonianza di quanto il suo personaggio fosse radicato nella cultura pop dei social brasiliani.

Mentre la polizia attende i risultati dell’autopsia per chiarire le cause del decesso, il caso di Barbara Jankavski si inserisce in una scia inquietante di tragedie che hanno colpito il mondo degli influencer brasiliani. Solo pochi giorni prima, un’altra giovane donna, Fernanda Oliveira da Silva – nota online come Fernanda Maroca – era stata trovata morta nella sua abitazione di Lago Verde, vicino a São Luís. Aveva 30 anni, e anche per lei i soccorsi non avevano potuto fare nulla. Era conosciuta per i suoi contenuti dedicati al fitness e alla cosmetica, seguita da migliaia di persone.