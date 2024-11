Accoltellata e ferita gravemente mentre rientra in casa col cane: paura a Pescara

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Una donna di 58 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Pescara dopo essere stata accoltellata davanti al cancelletto di casa da un uomo senza un motivo apparente. È accaduto nella mattinata di mercoledì a Cepagatti, comune nell’entroterra della provincia di Pescara, dove la donna è stata poi soccorsa da alcuni passanti che si sono accorti della scena e son intervenuti mettendo in fuga l’aggressore.

La vittima dell'aggressione è stata poi soccorsa dal personale del 118 accorso sul posto e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pescara dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi ma, dopo i primi esami, i medici fortunatamente hanno escluso il pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri che in poco tempo sono riusciti a risalire al presunto aggressore attraverso le telecamere della zona. Si tratta di un infermiere di 31 anni del posto, individuato e arrestato oggi dai carabinieri con la pesante accusa di tentato omicidio. La donna accoltellata non aveva saputo dare indicazioni precise agli inquirenti ma, grazie al racconto di una passante che aveva assistito all'aggressione e ai filmati, in poco tempo si è risalito all’identikit.

Dopo aver acquisito e analizzato i filmati di videosorveglianza di due case vicine, infatti, i militari dell’arma hanno individuato il responsabile e lo hanno arrestato all'interno della sua abitazione. A suo carico è scattata anche una perquisizione domiciliare durante la quale gli investigatori hanno trovato gli abiti che l’uomo avrebbe indossato durante l'attacco e un oggetto acuminato, presunta arma usata nell'aggressione.

Il 31enne è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida da parte del giudice. Le indagini intanto proseguono soprattutto per capire i motivi e il movente dietro l’aggressione alla donna. Secondo quanto ricostruito finora, la 58enne aveva portato i cani a fare una passeggiata ed era in strada quando è stata aggredita. La donna stava cercando le chiavi per aprire il cancelletto d'ingresso della sua abitazione quando l’uomo si è avventato su di lei spingendola e colpendola con un oggetto acuminato alla spalla e al collo, prima di darsi alla fuga.