Accoltellata alla fermata dell’autobus a Londra: morta una 15enne, arrestato un coetaneo A Londra una ragazza di 15 anni è stata accoltellata e uccisa appena scesa dall’autobus con cui stava andava a scuola. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno arrestato un coetaneo e sembra che i due si conoscessero. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e l’esatta dinamica dell’aggressione.

A cura di Eleonora Panseri

Una ragazza di 15 anni è stata accoltellata e uccisa appena scesa da un autobus mentre andava a scuola. È successo nella mattinata di oggi, mercoledì 27 settembre, nel quartiere di Croydon, nella zona sud della città di Londra. La minorenne sarebbe stata ripetutamente colpita con un coltello. Gli agenti delle forze dell'ordine hanno arrestato un coetaneo che sembra conoscesse la vittima. La polizia giunta sul posto ha fatto sapere che la 15enne è morta intorno alle 9.20 del mattino, mentre il ragazzo è stato fermato circa 25 minuti dopo.

Secondo quanto riferito da una testimone, sarebbero stati l'autista dell'autobus e una donna a soccorrere in un primo momento la vittima, accoltellata alle 8.30 circa. I sanitari sono arrivati poco dopo e hanno trovato la giovane in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti con un’ambulanza, un’equipe paramedica e l’autovettura di pronto soccorso della polizia londinese ma non sono riusciti a salvare la 15enne.

Non si sa ancora cosa abbia spinto il ragazzo a compiere la violenza. Secondo quanto raccontato dal quotidiano locale Evening Standard, sembra che la ragazza abbia rifiutato le attenzioni di un giovane che avrebbe cercato di regalarle dei fiori. Ma quest'ipotesi è solo una delle tante che andranno confermate o smentite prossimamente.

"I nostri pensieri fanno ai familiari della ragazza che stanno affrontando questa notizia terribile e i nostri agenti sono con loro per dare tutto il supporto necessario", ha detto il sovrintendente della polizia londinese, Andy Brittain. "Sono in contatto con la comunità locale, che è giustamente preoccupata per il tragico incidente. E continuerò ad aggiornarli nelle prossime ore. I nostri agenti sono arrivati repentinamente sulla scena per fornire tutto l'aiuto necessario".

Anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha detto di essere "assolutamente devastato" dalla notizia della morte della 15enne. "I miei pensieri e le mie preghiere sono con la famiglia e gli amici di questa ragazza, e con tutta la comunità, in questo terribile momento", ha scritto il primo cittadino in un comunicato diffuso sui suoi profili social. "Una persona è stata arrestata in relazione all'aggressione e io sono in stretto contatto con il capo della Polizia metropolitana".

Sarah Jones, parlamentare laburista responsabile della zona Croydon Central, ha detto: "Sono affranta dall'idea che la ragazza è stata uccisa mentre andava a scuola. Non posso immaginare cosa stiano provando la sua famiglia e i suoi amici. Grazie alla polizia e ai soccorritori per aver cercato di salvare la sua vita".