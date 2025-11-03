Accoltellamento sul treno per Londra, chi è il 32enne arrestato: “Soffriva di disturbi mentali”

Anthony Williams, 32 anni, è stato arrestato per l’attacco all’arma bianca che sabato sera ha gettato nel panico i passeggeri di un treno ad alta velocità diretto da Doncaster a Londra King’s Cross, causando il ferimento di 11 persone. Il giovane soffriva di disturbi mentali.

Anthony Williams, 32enne originario di Peterborough, è stato formalmente incriminato per l’attacco all’arma bianca che sabato sera ha gettato nel panico i passeggeri di un treno ad alta velocità diretto da Doncaster a Londra King’s Cross. L’uomo, armato di coltello, è accusato di aver aggredito all’improvviso uomini e donne presenti a bordo del convoglio LNER mentre questo attraversava il Cambridgeshire, ferendo undici persone, due delle quali in condizioni critiche.

Secondo quanto riferito dalla British Transport Police, Williams dovrà rispondere di undici capi d’imputazione per tentato omicidio, di uno per lesioni personali e di possesso di arma da taglio. Le autorità hanno precisato che il 32enne è stato fermato a bordo del treno dagli agenti armati entro otto minuti dalla chiamata d’emergenza, dopo essere stato colpito con un taser mentre brandiva la lama.

Secondo quanto riportato dal Mail Online, Williams, descritto dalla polizia come "nero e nato nel Regno Unito", soffriva di disturbi mentali ed era già noto alle autorità. Questo potrebbe spiegare le sue farneticanti dichiarazioni, tra cui la frase "il diavolo non vincerà", urlata mentre colpiva i passeggeri. Alla luce di tali elementi, gli investigatori hanno escluso il movente terroristico.

Un video diffuso dai media britannici nei giorni scorsi mostra momenti di puro terrore: passeggeri in fuga lungo la banchina della stazione di Huntingdon mentre, alle loro spalle, l’aggressore incappucciato avanza con calma, impugnando un grosso coltello. Pochi istanti dopo, gli agenti armati lo immobilizzano con scariche elettriche.

In un comunicato, Tracy Easton del Crown Prosecution Service ha spiegato che l’indagine ha coinvolto "un’enorme quantità di prove, incluse registrazioni CCTV". Ha poi aggiunto: "Sappiamo l’impatto devastante che gli eventi di sabato hanno avuto e quanto l’incidente abbia sconvolto l’intero Paese. I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite".

L’attacco, che ha avuto eco mondiale, ha spinto la polizia a rafforzare la sicurezza su tutta la rete ferroviaria nazionale. Re Carlo III ha espresso "profonda commozione e cordoglio" per le vittime e gratitudine verso i soccorritori, mentre la ministra dell’Interno Shabana Mahmood ha elogiato la “bravura eccezionale” di personale e passeggeri. Williams è ora in custodia cautelare, in attesa della sua comparizione davanti alla corte. Nel frattempo, le autorità proseguono le indagini per chiarire la dinamica e i motivi di un gesto che ha scosso l’intero Regno Unito.