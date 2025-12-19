Accoltella persone a caso in strada e lancia fumogeni in metro: terrore a Taipei, 3 morti e 9 feriti

Momenti di terrore nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre a Taipei dove un uomo ha lanciato fumogeni in strada e poi nelle stazioni della metropolitana accoltellando passanti a caso e colpendo diverse persone. Il bilancio dell'attacco è di almeno 3 morti e 9 feriti. La scena ripresa in diversi video in cui si vedono i passanti increduli che inizialmente non capiscono quanto stia accadendo, prima della fuga generale.

Secondo le prime notizie, lo stesso uomo, che alcuni media locali identificano come il 27enne Chang Wen, sarebbe responsabile di diversi attacchi avvenuti in più zone di Taipei. Il primo attacco intorno alle 17:30, ora locale, quando il sospetto ha lanciato bombe fumogene fuori dall'uscita della stazione centrale della metropolitana di Taipei iniziando ad accoltellare persone a caso.

Il sospettato si è poi spostato all'interno dove avrebbe acceso anche una bomba molotov fuori da un bar e lanciato altre bombe fumogene, scatenando ulteriore caos. Si sarebbe spostato in un vicino Centro Commerciale attaccando altre persone prima di darsi alla fuga durante la quale però è precipitato da un palazzo perdendo la vita. Il fumo si è diffuso rapidamente attraverso le uscite delle stazioni e sulla banchina della linea Bannan, spingendo la metropolitana di Taipei ad attivare procedure di emergenza, tra cui istruzioni di evacuazione.

L'uomo aveva precedenti penali e mandati di cattura pendenti ma non è chiaro al momento quale sia il movente. "Sembra che abbia deliberatamente lanciato bombe fumogene e brandito un lungo coltello per compiere attacchi indiscriminati contro la popolazione", ha dichiarato il premier Cho Jung-tai, aggiungendo: "Indagheremo sul suo passato e sulle relazioni ad esso collegate per comprendere le sue motivazioni e determinare se ci sono altri fattori correlati", ha aggiunto.

Secondo le immagini di sorveglianza, tutto è partito dall'uscita M7 della stazione centrale di Taipei, poi l'uomo si è spostato verso nord, all'esterno della stazione di Zhongshan, dove ha preparato bombe molotov e fumogeni brandendo un'arma affilata. Secondo il sindaco di Taipei era ricercato per diserzione ma la polizia riferisce che passato aveva lavorato come guardia giurata.