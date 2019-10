Sarebbero stati dei cani specializzati in servizio nell'esercito statunitense i militari più vicini alla cattura di Abu Bakr al-Baghdadi, il leader dell'Isis rimasto ucciso nelle scorse ore in un raid degli Usa in Siria. È quanto ha raccontato lo stesso Presidente Donald Trump ricostruendo con dovizia di particolari la rischiosissima operazione che ha portato all'individuazione dell'autoproclamato Califfo. Gli ultimi momenti di vita Abu Bakr al-Baghdadi infatti li avrebbe trascorsi fuggendo inseguito in un buio tunnel sotterraneo da un branco di cani soldato che si erano lanciati al suo inseguimento. Gli stessi animai sarebbero rimasti feriti a seguito dell'esplosione che ha ucciso il leader del sedicente Califfato islamico nel covo. Ad azionare l'ordigno per non lasciarsi catturare vivo, una volta capito di non avere più scampo, sarebbero stato lo stesso al-Baghdadi . Una cinta esplosiva che ha causato la morte anche di altre persone presenti nel covo, tra cui tre bambini, "tre dei suoi figli che erano con lui" nella galleria che è crollata per la deflagrazione.

Uccisione di al-Baghdadi: ferito cane soldato Usa

Descrivendo l'operazione, avvenuta di notte, Trump ha raccontato che Baghdadi si è imbattuto in un tunnel senza uscita, "piagnucolando, piangendo e urlando", mentre veniva inseguito da cani soldato. "Ha raggiunto la fine del tunnel mentre i nostri cani lo inseguivano", ha detto Trump, aggiungendo: "Ha acceso il giubbotto, uccidendo se stesso e i tre bambini". Secondo Trump, nell'operazione, seguita in diretta dai vertici militari e politici statunitensi riuniti dalla situation room della casa Bianca, non sono rimasti feriti militari americani a parte proprio alcuni cani soldato. Un portavoce militare però ha spiegato in realtà che due soldati sono rimasti feriti leggermente dai detriti dell'esplosione ma sono stati medicati sul posto senza necessità di ricovero.

Cani soldato Usa: pastore tedesco e pastore belga

Trump ha seguito tutto il blitz come aveva fatto il suo predecessore Obama nel 2011 nel caso della cattura di Osama Bin Laden e non ha mancato di osservare che è stato "come guardare un film". Anche in quel caso vennero usati dei cani soldato e un o di loro guidò la squadra di Navy SEALs quando entrarono nel complesso del leader terrorista ad Abbottabad. “Un nostro K-9 come lo chiama i militari ma io lo chiamo cane, un bellissimo e coraggioso cane, è rimasto ferito ma è stato riportato indietro" ha spiegato Trump. La Casa Bianca e il Pentagono non hanno voluto fornire altri dettagli sugli animali utilizzati ma di solito i militari Usa impiegano in operazione esemplari di pastore tedesco o pastore belga addestrati per l'occasione