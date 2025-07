video suggerito

Ucraina, si stacca ultima linea elettrica, centrale nucleare di Zaporizhzhia senza corrente per ore: "Grave pericolo" Un bombardamento ha colpito l'ultima linea elettrica attiva. Un grave rischio per la più grande centrale nucleare d'Europa, che non è in funzione ma necessita comunque di energia per mantenere raffreddato il suo combustibile nucleare. L'Agenzia di controllo dell'energia atomica delle Nazioni Unite, AIEA, parla di "Sicurezza estremamente precaria" nell'impianto.

A cura di Antonio Palma

La centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina è rimasta senza corrente elettrica per ore, a causa di un bombardamento russo che ha colpito l'ultima linea elettrica attiva in zona, con una grave rischio per la sicurezza dell’impianto che da tempo è sotto il controllo russo dopo l’invasione e l’occupazione da parte delle forze armate di Mosca. La conferma è arrivata dalla stessa Agenzia di controllo dell'energia atomica delle Nazioni Unite, l’AIEA che parla di “Sicurezza estremamente precaria” nell’impianto.

L’incidente nel pomeriggio di venerdì 4 luglio quando tutte le linee elettriche esterne che forniscono elettricità alla centrale nucleare di Zaporizhzhia sono state interrotte contemporaneamente per diverse ore. Un grave rischio per la più grande centrale nucleare d'Europa, che non è in funzione ma necessita comunque di energia per mantenere raffreddato il suo combustibile nucleare.

Centrale nucleare di Zaporizhzhia senza elettricità per tre ore e mezza

A lanciare per primo l’allarme è stato il ministro dell'energia ucraino che ha attribuito ai bombardamenti russi la responsabilità della rottura dell'ultima linea elettrica che collegava la centrale e i suoi sei reattori. Nell’impianto sono entrati in funzione i generatori ausiliari Diesel ma per circa tre ore e mezza la centrale è rimasta staccata dalla rete elettrica fino a quando i tecnici non hanno ripristinato una linea, come ha annunciato la stessa direzione della centrale.

La conferma arriva dal direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, che ha riconosciuto che l'energia è stata ripristinata dopo 3 ore e mezza, ma ha aggiunto che la sicurezza nucleare "rimane estremamente precaria in Ucraina". Secondo il resoconto dell’Aiea, la centrale nucleare di Zaporizhzhia si è distaccata dalla linea elettrica alle 17:37 ora locale e il riallaccio è avvenuto solo intorno alle 21:11. L'operatore ucraino per la distribuzione di energia ha affermato che i suoi tecnici sono intervenuti per ripristinare la corrente accusando i russi di aver bombardato la zona.

La centrale di Zaporizhzhia

"Sicurezza nucleare fortemente in pericolo"

Sebbene la causa non sia stata ancora accertata, l'interruzione è coincisa con l'allarme antiaereo nella regione, come ha dichiarato dal direttore generale Grossi. "Ciò che un tempo era praticamente inimmaginabile – che una grande centrale nucleare perdesse ripetutamente tutti i suoi collegamenti elettrici esterni – è purtroppo diventato un evento comune presso la centrale nucleare di Zaporizhia. A quasi tre anni e mezzo dall'inizio di questa guerra devastante, la sicurezza nucleare in Ucraina rimane fortemente in pericolo", ha dichiarato Grossi.

È la nona volta che la centrale nucleare di Zaporizhzhia subisce una perdita totale di energia elettrica esterna dall'inizio del conflitto nel febbraio 2022, e la prima dal 2 dicembre 2023. Il 7 maggio ha perso il collegamento all'ultima linea elettrica di riserva a 330 kV rimasta, lasciando l'impianto dipendente dalla sua unica linea a 750 kV. Prima del conflitto, disponeva di dieci linee elettriche esterne. I sei reattori sono in stato di arresto a freddo dal 2024, ma necessitano ancora di acqua di raffreddamento per i noccioli e le piscine del combustibile esaurito. L'impianto dispone di combustibile diesel per alimentare i generatori per almeno 10 giorni in caso di guasti.