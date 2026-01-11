A 14 anni abbandonata per mesi con 7 cani, in casa un biglietto: “Per 87 volte mamma ha detto che non può venire”

La terribile scoperta in una casa in Alabama dove la polizia ha trovato sporcizia ed escrementi insieme a 7 cani di cui uno morto nell’armadio. “Sul comodino la minore aveva un biglietto in cui era scritto Quante volte la mamma mi dice che non può venirmi a prendere’ e aveva 87 trattini” ha spiegato la polizia.

“Non voleva lasciare i suoi animali” così una coppia di genitori statunitensi si è giustificata davanti alla polizia dopo aver abbandonato la figlia 14enne per mesi in un casa in Alabama con sette cani di cui uno trovato morto nell’armadio. La terribile scoperta è avvenuta domenica scorsa quando la minore è stata notata da una passante mentre vagava in strada in stato confusionale lamentando dolori di stomaco e vertigini.

Immediatamente portata in ospedale e curata, la ragazzina ha raccontato poi alla polizia e agli operatori per la tutela dei minori di vivere da sola in una casa dal febbraio 2025 e di aver visto l'ultima volta sua madre e il patrigno il 31 ottobre 2025. Durante una perquisizione all'interno dell'abitazione, gli investigatori si sono trovati davanti a scene terribili con sporcizia ed escrementi di animali sparsi ovunque oltre ad avanzi di cibo gettati a terra e insetti.

Contattata dagli agenti, la coppia di genitori, che si era trasferita in Florida per lavoro, è tornata nella contea di Mobile. La madre 43enne e il compagno 52enne hanno spiegato che la ragazzina non voleva lasciare i suoi animali e per questo era stata lasciata in Alabama dove le veniva consegnato regolarmente il cibo tramite i servizi di consegna a domicilio.

Una risposta che però non ha convinto gli agenti che hanno arrestato entrambi per abuso su minori e crudeltà aggravata verso gli animali. "Quando è stato chiesto perché la figlia fosse stata lasciata sola, la madre ha dichiarato che la minorenne non voleva lasciare i suoi animali ma stiamo continuando a cercare risposte sul perché questa ragazza vivesse da sola e se altri abbiano provato a chiamare le forze dell'ordine", ha dichiarato lo sceriffo della contea.

"Stiamo continuando a cercare risposte sul perché questa ragazza vivesse da sola e se altri abbiano provato a chiamare le forze dell'ordine", ha dichiarato lo sceriffo della contea. Le autorità locali hanno spiegato che la minore e sua madre comunicavano principalmente tramite chat e videochiamate ma che un biglietto straziante trovato in camera della 14enne potrebbe aggravare la situazione della donna.

"Nel biglietto c’era scritto ‘Quante volte la mamma mi dice che non può venirmi a prendere’ e aveva 87 trattini. Questo ci porta a credere che per almeno 87 volte abbia voluto che sua madre tornasse" ha concluso lo sceriffo.