3,7 milioni di candidati per il sogno del posto fisso: la ressa il giorno dell’esame a Nanchino

I candidati in coda per entrare nel centro d’esame della Nanjing Forestry University a Nanchino

Anche i cinesi sognano il "posto fisso" e le immagini della ressa il giorno dell'esame a Nanchino ne sono la prova. 3,7 milioni di candidati si stanno contendendo la possibilità di avere un posto pubblico nei diversi uffici dislocati in tutta la Cina. Il problema è che solo l'1% di loro ce la farà: le posizioni disponibili infatti sono appena 38 mila. Nonostante si tratti della più massiccia campagna di reclutamento mai attuata nel Paese vuol dire comunque che milioni di persone resteranno escluse.

Ora i cinesi fremono in attesa di conoscere i risultati che saranno resi noti tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio 2026.

Il concorso riguarda tutte le province cinesi, ma il numero di posti disponibili non è uguale ovunque: ad esempio, nell'Amministrazione nazionale per l'immigrazione nella provincia di Yunnan, per 1 singolo posto da agente di polizia ci sono 6.470 candidati.

Tra sabato 30 novembre e domenica primo dicembre milioni di cinesi si sono recati nelle università di tutto il Paese appositamente allestite per ospitare gli esami. Le immagini più impressionanti mostrano un fiume di persone che si riversano nel centro d'esame della Nanjing Forestry University, a Nanchino, ma anche altre sedi sono state interessate da un affollamento senza precedenti.

A ottobre Pechino aveva annunciato che il limite di età per gli esami di ammissione alla pubblica amministrazione sarebbe stato innalzato, in linea con i recenti aumenti dell'età pensionabile in Cina. Il concorso che prima era riservato a persone entro i 35 anni di età è stato quindi aperto fino ai 38 e ha richiamato una quantità inaspettata di aspiranti posti fissi. Tutti desiderosi di entrare nella pubblica amministrazione, e la competizione è spietata: ci sono circa 97 candidati in lizza per un singolo posto.

Ma nonostante l'innalzamento della soglia il 66,7% dei posti disponibili resta comunque riservato ai neolaureati. Questo lascia opzioni limitate per i professionisti d'età più avanzata in cerca di una transizione di carriera.

Non è la prima volta che un cambiamento nei requisiti d'accesso a un concorso pubblico fa aumentare in maniera significativa il numero di candidati. Recentemente 8 mila persone si sono presentate all'esame per diventare guardia nazionale in India dopo che il concorso è stato aperto a tutti i possessori di un attestato di classe V, equivalente alla nostra scuola primaria. Questo ha causato un boom di domande tale da dover usare una pista di atterraggio a Jamadarpali per lo svolgimento della prova scritta e l'impiego di droni per il controllo dei candidati. Segnale che il sogno del posto fisso è sempre più diffuso a ogni latitudine.