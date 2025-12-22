8 mila candidati per 187 posti: droni per controllare l’esame sulla pista d’atterraggio a Jamadarpali

L’aula d’esame sulla pista d’atterraggio in India (Immagine modificata con IA)

Una pista d'atterraggio in India si è trasformata in un'immensa aula d'esame a Sambalpur, nello stato indiano dell'Odisha. Per 187 posti nella guardia nazionale si sono presentati ben 8 mila candidati. Il 16 dicembre i candidati hanno occupato tutta la pista d'atterraggio di Jamadarpali e le immagini dello strano esame sono diventate immediatamente virali sul web grazie alle riprese dei droni.

Solo il 2% dei candidati che si sono presentati otterrà il posto tanto desiderato. La grande popolarità del concorso nella guardia nazionale deriva dalla platea molto ampia a cui si rivolge: erano ammesse al concorso tutte le persone in possesso di un attestato di classe V, equivalente alla nostra scuola primaria. Un funzionario ha dichiarato ai media locali però che la maggior parte dei candidati che hanno presentato domanda erano laureati, mentre altri avevano master e titoli aggiuntivi.

A occuparsi della sorveglianza e del corretto svolgimento di un esame tanto partecipato non è bastato il consueto numero di funzionari, ma sono stati impiegati droni che monitoravano i candidati, come riporta l'Indian Express.

Il reclutamento andrà a coprire le posizioni rimaste scoperte in almeno 24 stazioni di Polizia nel distretto di Sambalpur. Prima di ottenere il posto però ci sono altre prove da superare: dopo aver superato l'esame scritto da 50 punti sulla pista di Jamadarpali, i candidati saranno convocati per la prova di idoneità fisica.