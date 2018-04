Ha preso un treno dopo aver sostenuto l’esame di patente di guida ed è sparita nel nulla. I carabinieri di Piacenza sono sulle tracce di Sabrina Ye (vero nome Wen Lan), studentessa del liceo classico, 18enne scomparsa misteriosamente dalla città emiliana il 9 aprile. A distanza di una settimana si è scoperto che le telecamere di sorveglianza della stazione ferroviaria di piazzale Marconi l'hanno filmata mentre era in biglietteria e i carabinieri della stazione di Piacenza Principale, guidati dal maresciallo Adamo Furi, che stanno indagando sulla sua scomparsa lanciano un appello.

Sabrina potrebbe aver preso uno dei tre treni che viaggiavano in quell’arco temporale, ossia dalle 17.15 alle 18.30: il regionale veloce delle 17.52 per Rimini numero 11547, il regionale per Milano Greco Pirelli delle 18.09 numero 20432, e il regionale per Livorno delle 18.05 numero 2119. Per questo sarebbero fondamentali eventuali testimonianze e segnalazioni da parte di viaggiatori che potrebbero averla vista su uno di quei convogli. Se qualche passeggero la avesse vista è invitato a chiamare subito il 112 o il 113. L'Arma: “Chiunque l'avesse vista chiami subito le forze dell'ordine”. Il giorno della scomparsa, la giovane indossava una camicia bianca, pantaloni neri, Vans nere, cappotto grigio e zaino nero. Della vicenda se n’è occupata anche la trasmissione Chi L’ha Visto?

Sabrina Ye è scomparsa da 10 giorni

Stando alle ricostruzioni dei familiari, Sabrina Ye ha lasciato la sua abitazione, dove vive con gli zii e i cugini, lunedì 9 aprile per andare a scuola, frequenta il liceo Gioia; quindi nel pomeriggio è andata all'autoscuola Farnese in via Cavour per sostenere l'esame per la patente. Fino alle 18 di quel giorno, il cellulare era acceso: la 18enne ha infatti visualizzato alcuni messaggi su WhatsApp, poi il nulla. Il cugino l'ha cercata ovunque, e già nella sera del 9 le pattuglie delle forze dell'ordine sul territorio hanno cominciato le ricerche. Il giorno dopo è stata presentata denuncia formale di scomparsa alla stazione dei carabinieri di Piacenza Principale e l'attivazione delle indagini da parte della Prefettura.