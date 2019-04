Le novità di giornata sono le candidature di Franco Roberti per il Pd e di Matteo Salvini come capolista in tutte le circoscrizioni per la Lega. Le elezioni europee si avvicinano e al Viminale sono stati depositati 47 contrassegni. Ora si passa allo step successivo: tra il 16 e il 17 aprile dovranno essere consegnate le liste e si conosceranno i candidati alle elezioni europee del 26 maggio. Giorno dopo giorno arrivano conferme – e smentite – sui nomi che cercheranno di contendersi uno scranno a Bruxelles e Strasburgo. Le novità principali, in giornata, arrivano dal Pd e dalla Lega. Mentre tutti gli altri sembrano per ora prendere tempo, quanto meno per ciò che riguarda gli annunci ufficiali.

Elezioni europee, Pd sceglie i capolista

La novità di giornata per i dem è la candidatura di Franco Roberti: l’ex procuratore nazionale Antimafia è stato scelto come capolista nella circoscrizione Sud. Si andrà ad affiancare agli altri capilista già annunciati negli scorsi giorni. Al Nord-Ovest ci sarà Giuliano Pisapia, con lui si candiderà anche l’assessore della giunta Sala, a Milano, Pier Francesco Majorino. Al Nord-Est guida la lista l’ex ministro Carlo Calenda. Candidati anche la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elisabetta Gualmini e l’ex ministro Cecile Kyenge.

Al Centro guida la lista Simona Bonafè, eurodeputata uscente. Si candidano anche altri europarlamentari tutt’ora in carica come David Sassoli e Roberto Gualtieri. Nelle Isole a capo dei candidati c’è Caterina Chinnici, magistrato e figlia del giudice Rocco Chinnici, assassinato dalla mafia. Si candiderà anche Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa noto per la sua attività di soccorso dei migranti.

La Lega punta tutto su Salvini

L’uomo forte della lega è senza dubbio Matteo Salvini. E per questo il segretario del Carroccio sarà il capolista in tutte le circoscrizioni. Ma è, per ora, l’unica certezza. Intanto si fanno tanti nomi, tra cui quelli di Antonio Maria Rinaldi e dell’ex forzista Silvia Sardone, per le liste leghiste. Conferma praticamente certa per l’eurodeputato uscente Marco Zanni, da poco nominato responsabile Esteri del partito. Si fanno altri nomi al Sud, a partire da quelli di Igor Gelarda e Daniela Bruno. Vanno verso una riconferma tutti gli eurodeputati uscenti: Angelo Ciocca, Danilo Lancini, Mara Bizzotto, Giancarlo Scottà e Mario Borghezio.

Gli altri partiti, i candidati dal M5s a Fi

Gli altri partiti aspettano per ufficializzare i nomi dei candidati. Il Movimento 5 Stelle ha tenuto le europarlamentarie e tra i candidati ci saranno volti noti come Dino Giarrusso e il sindaco di Livorno Filippo Nogarin. Conferme anche per gli eurodeputati uscenti come Massimo Castaldo, Laura Ferrara e Ignazio Corrao. Ma le capilista saranno tutte donne, ha annunciato ieri Luigi Di Maio. A proposito di capolista, Silvio Berlusconi guiderà la truppa di Forza Italia in quattro circoscrizioni su cinque: al Centro ci penserà invece il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Altro caso delle ultime ore è invece quello che riguarda Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni ha deciso di candidare Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote di Benito Mussolini.