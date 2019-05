Pippo Civati, esponente di Possibile, ritira la sua candidatura per la lista Europa Verde alle prossime elezioni europee. E lo annuncia attraverso un post su Facebook, spiegando che la scelta dipende dalla presenza all’interno della lista di “esponenti di estrema destra”. “I valori costituzionali e l’antifascismo per me vengono prima di tutto”, è il principio che afferma Civati esordendo nel suo post. “Ciò che è accaduto in queste ore, la mancanza di chiarezza su un tema così delicato e per me fondamentale – spiega Civati – cambia tutto quanto. Per questo, non potendo cancellare il mio nome dalla lista, sospendo ogni attività della campagna elettorale e mi ritiro in buon ordine”.

