Torna il bonus bici e monopattini, sconto fino a 750 euro: chi può fare domanda e da quando Domande dal 13 aprile al 13 maggio, ma per ottenere il bonus bici si deve aver comprato un’auto green rottamandone un’altra. C’è poi il tetto di spesa a 5 milioni.

A cura di Giacomo Andreoli

Finalmente ci sono delle regole e c'è una data. Dal prossimo 13 aprile si potrà fare domanda per ottenere il "nuovo" bonus bici e monopattini, con uno sconto che arriva fino a 750 euro. Nuovo, si fa per dire, perché si tratta in realtà di un terzo rifinanziamento della prima agevolazione messa in campo dal Decreto Rilancio del governo Conte II, nel maggio 2020.

Il periodo in cui si deve aver fatto l'acquisto ricade sempre in quell'anno: dal 1° agosto, al 31 dicembre 2020. Si tratta di: biciclette, e-bike, monopattini elettrici, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità sharing e green. Possono essere anche veicoli usati, ma con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km. Per ottenere l'agevolazione, però, si deve aver contemporaneamente rottamato un'auto di vecchia generazione e tipo M1 (fino a 9 posti).

Bonus bici e monopattini 2022, come richiederlo

A definire i criteri e le modalità per accedere al bonus è stato un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Le domande, infatti, andranno inoltrate proprio attraverso il sito dell'ente e lo sconto sarà riconosciuto sotto forma di credito d'imposta. Si potrà chiedere quindi il rimborso direttamente nella dichiarazione dei redditi entro il prossimo autunno. Non potrà poi essere fruito oltre il periodo d'imposta di quest'anno.

Per la richiesta basterà collegarsi al sito dell'Agenzia, nell'area riservata del sito, o utilizzare i canali telematici delle Entrate, inviando l'apposito modello. Ci sarà tempo fino al prossimo 13 maggio, ma con un limite di spesa fissato a 5 milioni. Questo significa che se le risorse finiranno prima anche l'invio delle domande sarà bloccato. La somma precisa che spetterà a ogni contribuente che ha fatto domanda sarà poi definita entro 10 giorni dal termine stabilito, sulla base di tutte le richieste nel frattempo ricevute e del tetto massimo imposto dalla legge di Bilancio. Non c'è quindi una percentuale definita a priori per stabilire quanti soldi verranno riconosciuti a ciascuno dei richiedenti che ha i requisiti.