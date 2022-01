Scadenze fiscali gennaio 2022: dal bollo auto alla domanda di esenzione dal Canone Rai Con gennaio 2022 arriva il calendario fiscale di inizio anno. Tra le date da ricordare la scadenza per la domanda di esonero dal Canone Rai e il pagamento del bollo e superbollo auto. Esaminiamole tutte, giorno per giorno.

A cura di Daniela Brucalossi

Il nuovo anno è iniziato e gennaio 2022 si presenta ricco di scadenze fiscali. Come sempre capita nel primo dei dodici mesi è necessario evidenziare sul calendario alcune date fondamentali. Si parte il 10 gennaio con il versamento dei contributi per colf e badanti. Il giorno 17 cadono scadenze IVA e IRPEF, mentre il 25 del mese bisogna fare i conti con l'usuale appuntamento INTRASTAT. Entro il 26 gennaio, invece, c'è la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso breve per il mancato versamento dell'acconto IVA. Il calendario fiscale del mese si chiude il 31 gennaio con le scadenze per la domanda di esonero dal Canone Rai, la cedolare secca, l'esterometro, il bollo e superbollo auto. Esaminiamole tutte nel dettaglio, giorno per giorno.

10 gennaio: versamento contributi colf e badanti

INPS / Versamento della quarta rata dei contributi INPS 2021 dovuti per colf e badanti

17 gennaio: versamento imposta sostitutiva Irpef

IVA /Per i contribuenti IVA mensili: liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

IRPEF / per i sostituti d'imposta: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

25 gennaio: invio elenchi Intrastat

INTRASTAT / scadenza per l’invio degli elenchi INTRASTAT, sia per i contribuenti con obbligo mensile (operazioni mensili maggiori a 50mila euro) che con obbligo trimestrale (operazioni mensili inferiori a 50mila euro)

26 gennaio: ravvedimento operoso breve Iva

Ravvedimento operoso breve IVA / per i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento sia mensili che trimestrali: ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2021 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2021 (ravvedimento), con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo.

31 gennaio: domanda di esonero dal Canone Rai