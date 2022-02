Scadenze fiscali febbraio 2022: dalla Rottamazione ter all’invio delle LIPE Tra le scadenze fiscali di febbraio 2022 ci sono l’invio delle LIPE, il versamento della prima rata della Rottamazione ter e dell’imposta sulle fatture elettroniche. Esaminiamole tutte, giorno per giorno.

A cura di Daniela Brucalossi

Le date da segnare sul calendario fiscale di febbraio 2022 sono diverse. Si parte il giorno 16 con il versamento dell'Iva per i contribuenti mensili e con alcuni versamenti Irpef e Inps da parte dei sostituti d'imposta. Il 25 febbraio, invece, è l'ultimo giorno per l'invio degli elenchi Intrastat per gli operatori europei. Il mese si conclude il 28 febbraio con l'invio delle LIPE, il versamento della prima rata della Rottamazione ter e dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e il termine della richiesta di riduzione contributiva per i titolari di partita Iva in regime forfettario. Andiamo a esaminare queste scadenze fiscali nel dettaglio.

16 febbraio: versamento Iva mensile

IVA / per i contribuenti mensili: versamento dell'Iva relativa a gennaio 2022

IRPEF / per i sostituti d'imposta: versamento Irpef relativo alle ritenute d’acconto effettuate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di gennaio, comprensivo di addizionali comunali e regionali, e sui redditi da lavoro autonomo

INPS / per i sostituti d'imposta: versamento dei contributi Inps sulle retribuzioni di gennaio 2022

25 febbraio: invio elenchi Intrastat

Ultimo giorno per inviare le comunicazioni relative agli elenchi riepilogativi INTRASTAT riguardo la cessione di beni e servizi verso i soggetti dell’Unione Europea

28 febbraio: versamento prima rata Rottamazione ter