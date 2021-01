Il mese di febbraio sta per iniziare ed è necessario segnare sul calendario alcune importanti scadenze fiscali. Si parte dal 1 febbraio con l'Esterometro, la comunicazioni dei dati delle operazione trasfrontaliere per coloro che emettono o ricevono fatture da e verso l'estero. Il 16 del mese è un giorno particolarmente ricco di appuntamenti. In particolare, per quanto riguarda l'INPS, ricorre il versamento dei contributi IVS per artigiani e commecianti e dei contributi per lavoratori dipendenti o collaboratori e lavoratori autonomi. Sopraggiunge anche la scadenza per il saldo dell'imposta sostitutiva del TFR. Il 20 febbraio i rappresentati e gli agenti di commercio dovranno effettuare il versamento ENSARCO per il quarto trimestre 2020, mentre il giorno 21 per le agenzie di somministrazione del lavoro sarà necessario comunicare tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati o cessati nel mese precedente. Il caldendario fiscale del mese di febbraio si conclude il 28 con il conguaglio IMU 2020 e altri appuntamenti UNIEMENS, FASI e INAIL.

Di seguito le date da ricordare giorno per giorno e da verificare attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate in caso di modifiche o slittamenti.

1 febbraio:

Esterometro quarto trimestre 2020 / Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere per coloro che emettono o ricevono fatture da e verso l’estero. La trasmissione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. L'adempimento riguarda tutte le operazioni non documentate da fattura elettronica.

16 febbraio:



IVA / Liquidazione e versamento contribuenti IVA mensili e trimestrali speciali

INPS / Per artigiani e commercianti: versamento contributi IVS minimi obbligatori relativi al quarto trimestre 2020

INAIL / Comunicazione delle minori retribuzioni che si prevede di corrispondere nell'anno in corso, ai fini dell'autoliquidazione del premio INAIL, con relativa motivazione

INPS / Versamento contributi lavoro dipendente

INPS / Versamento contributi collaboratori e lavoratori autonomi

INPGI / Denuncia e versamento contributi giornalisti dipendenti

TFR / Versamento saldo imposta sostitutiva

Per i sostituti d’imposta: versamento ritenute e imposta sostitutiva incrementi produttività

Per i soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici: versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

Per Banche e Poste: versamento ritenute sui bonifici

Per i soggetti che esercitano attività d’intrattenimento: versamento mensile

20 febbraio:

FASC / Versamento contributi Fondo CCNL Logistica

ENSARCO / Per rappresentanti e agenti di commercio: versamento quarto trimestre 2020

21 febbraio:



Per le agenzie di somministrazione lavoro: comunicazione di tutti i rapporti instaurati, prorogati, trasformati e cessati nel mese precedente, con lavoratori somministrati

28 febbraio: