Dal primo febbraio è ufficialmente partita la lotteria degli scontrini. Ma per partecipare alle estrazioni ci sono regole precise da seguire: non tutti gli acquisti e i pagamenti, infatti, permettono di ottenere i biglietti virtuali con cui poi partecipare alle estrazioni dei premi settimanali, mensili e annuali. L’accesso a quella che è stata definita come una “riffa di Stato” dipende dai prodotti acquistati, ma anche dal tipo di operazioni sostenute, poiché alcune non consentono di ottenere biglietti virtuali e quindi partecipare alle estrazioni. La prima estrazione mensile è prevista per l’11 marzo, mentre i premi che si possono vincere arrivano fino a 5 milioni di euro, con quello annuale. Ma, come detto, non valgono molti pagamenti, come quelli online. O, ancora, quelli effettuati in contanti. Per accedere alla lotteria dei corrispettivi è necessario pagare attraverso carte, bancomat e app, comunicando all’esercente la volontà di partecipare e anche il proprio codice lotteria.

Lotteria degli scontrini: quali sono gli acquisti esclusi?

Per accedere alla lotteria degli scontrini è necessario che gli acquisti abbiano un valore superiore a un euro. Ma ci sono alcuni acquisti che, indipendentemente dalla cifra spesa, non rientrano nella lotteria e sono:

Quelli effettuati attraverso fatture elettroniche e in cui si comunica il codice fiscale

Quelli in cui si comunica il codice fiscale perché soggetti a detrazioni fiscali, come per i farmaci

I pagamenti online

I pagamenti effettuati presso esercenti che non aderiscono alla lotteria degli scontrini

I pagamenti effettuati nei tabacchi.

Ci sono poi una serie di prodotti e servizi che sono esclusi dalla lotteria degli scontrini:

I pagamenti per l’esercizio di attività di impresa, arte o professioni

I biglietti di cinema, teatro e musei

Le spedizioni postali

Le spese per il carburante

L’acquisto dei quotidiani e delle riviste

I servizi di mensa

I parcheggi.

Quali acquisti permettono di partecipare alle estrazioni

Per partecipare alla lotteria degli scontrini è necessario effettuare i pagamenti attraverso strumenti tracciabili, come carte di credito, bancomat e app. Si può accedere alle estrazioni attraverso i biglietti virtuali, che vengono generati quando viene effettuato un pagamento comunicando il proprio codice lotteria agli esercenti. Il codice va fornito al momento dell’emissione dello scontrino elettronico: il commerciante deve inserirlo e registrare il pagamento tra quelli idonei a partecipare alla lotteria dei corrispettivi. Gli acquisti attraverso cui si può partecipare alle estrazioni devono avere alcuni requisiti: