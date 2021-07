Pensioni INPS, pagamenti anticipati di agosto 2021: il calendario per ritirarle in contanti alle Poste Per ritirare la pensione di agosto 2021 in contanti agli sportelli postali, anche questo mese sarà necessario seguire il calendario in ordine alfabetico che INPS e Poste Italiane hanno organizzato per evitare assembramenti di soggetti anziani e fragili. Si parte martedì 27 luglio con la lettera A e si termina sabato 31 luglio con la lettera Z. Esaminiamo la turnazione giorno per giorno.

A cura di Daniela Brucalossi

Per quanto riguarda le pensioni del mese di agosto 2021, il ritiro anticipato e in contanti agli sportelli postali parte martedì 27 luglio e termina sabato 31 luglio. Anche questo mese, in modo da evitare assembramenti di soggetti anziani e fragili, INPS e Poste Italiane hanno organizzato un calendario in ordine alfabetico e scaglionato per chi d'abitudine ritira il proprio trattamento pensionistico direttamente agli sportelli. Questo calendario, infatti, non riguarda coloro che abitualmente percepiscono la pensione tramite accredito bancario o postale oppure su un libretto di risparmio. Vediamo com'è organizzato, giorno per giorno, il ritiro alle Poste.

Il calendario per i pagamenti delle pensioni ad agosto 2021

Il calendario scaglionato e in ordine alfabetico organizzato da INPS e Poste Italiane per il ritiro anticipato delle pensioni agli sportelli parte martedì 27 luglio con la lettera A e si conclude sabato 31 luglio con la lettera Z. Gli over 75 hanno la possibilità di delegare il ritiro a Poste Italiane o ai carabinieri (numero verde 800 55 66 70).

Dalla A alla C: martedì 27 luglio

Dalla D alla G: mercoledì 28 luglio

Dalla H alla M: giovedì 29 luglio

Dalla N alla R: venerdì 30 luglio

Dalla S alla Z: sabato 31 luglio (solo mattina)