Lutto nel mondo della finanza: Oscar D'Intino è stato trovato morto nella sua casa di Sant Moritz e le circostanze fanno pensare che si sia tolto la vita. Il 52enne viveva a Milano, città dove risiedeva dai tempi dell'università e dove lavorava, ma attualmente era in Svizzera. D'Intino era responsabile del Global Family Office di Ubs Italia. Lascia moglie e due figlie piccole di 5 e 9 anni, era originario di Lanciano (Chieti). Al momento ignote le cause del decesso.

Chi era Oscar D'Intino

Abruzzese di origine, laureato all'Università Bocconi di Milano, D'Intino era "uno dei più brillanti banker italiani con caratura internazionale – scrive il sito bluerating.com, che si occupa di promozione e gestione finanziaria e di banche -. Laureato in Bocconi, proveniva da Morgan Stanley dove aveva prestato servizi di wealth management, capital markets e banking alle principali famiglie italiane, lavorando con le strutture di family office o holding di partecipazione. In precedenza – viene aggiunto – , D’Intino aveva ricoperto diversi incarichi in fixed income e capital markets sempre per Morgan Stanley e aveva lavorato nella finanza strutturata, nel private equity e nelle M&A in altri istituti, sempre con una focalizzazione sul mercato italiano". Era stato nominato da Ubs Italia l’11 settembre del 2013.

Il lutto ha sconvolto anche la City milanese: hanno scritto un necrologio sul Corriere della Sera, tra gli altri, Marina Berlusconi e la Fininvest, Nino Tronchetti Provera, Madina e Dario Ferrari di Intercos e il fondatore e amministratore delegato del fondo Algebris Davide Serra.