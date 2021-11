L’elenco completo delle strutture aderenti al Bonus Terme sul sito di Invitalia È online sul portale Invitalia l’elenco delle strutture che hanno aderito al bonus terme. La lista è momentaneamente ancora in aggiornamento e riporta i nomi degli stabilimenti termali dove i cittadini che vogliono usufruire dell’incentivo potranno prenotarsi dall’8 novembre 2021. Vediamo come fare per prenotarsi.

A cura di Daniela Brucalossi

Da oggi, 2 novembre, è online sul portale Invitalia l'elenco delle strutture che hanno aderito al bonus terme. La lista, divisa per regioni, è momentaneamnete ancora in aggiornamento. Riporta i nomi degli stabilimenti termali dove potranno prenotarsi dall'8 novembre 2021 i cittadini che vogliono usufruire dell'incentivo. È sufficiente cliccare sul nome della regione a cui si è interessati per aprire l'elenco delle strutture aderenti. Le regioni che attualmente presentano puù strutture disponibili sono Veneto, Emilia-Romagna, Toscana eCampania. Nella tabella, oltre ai nomi, sono riportati anche il Comune di locazione, l'indirizzo, l'e-mail, il recapito telefonico e il link al sito dello stabilimento.

La prenotazione potrà essere effettuata dall'8 novembre direttamente presso le terme a cui si è interessati, recandosi direttamente in struttura, telefonando o mandando un'e-mail agli indirizzi riportati sul portale Invitalia. Non sarà necessario presentare nessun modulo particolare ma verrà richiesto di mostrare o inviare un documento d'identità valido. La struttura termale registrerà poi sulla piattaforma le prenotazioni ricevute in ordine cronologico. È quindi consigliabile scegliere e prenotare rapidamente il posto in struttura.

Si ricorda che possono prenotare il bonus terme tutti i maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee. L'agevolazione consiste in uno sconto del 100% sui servizi erogati fino a un massimo di 200 euro.