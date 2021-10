Bonus Terme a Roma e nel Lazio, l’elenco delle strutture aderenti oggi sul sito Invitalia Sarà disponibile a partire dalle 12 di oggi la lista delle strutture aderenti al Bonus Terme nel Lazio. Si tratta di un ticket che può essere prenotato da chiunque a prescindere dal reddito e che potrà essere utilizzato presso le terme accreditate. L’elenco delle strutture sarà pubblicato sul sito di Invitalia.

A cura di Enrico Tata

Il Bonus Terme è un'agevolazione rivolta al cittadino per usufruire di servizi termali. Il bonus coprirà fino al 100 per cento del servizio termale acquistato fino a un massimo di 200 euro. La restante parte del servizio sarà a carico del cittadino. Sono incluse le prestazioni di wellness e beauty di istituti termali accreditati, ma sono per esempio esclusi i servizi termali già a carico del Servizio Sanitario Nazionale o di altri enti pubblici. Molto probabilmente Qc Terme non renderà disponibili probabilmente delle strutture per il bonus nel Lazio. Sul sito sono elencate quali strutture aderiscono.

Quando arriverà l'elenco di Invitalia con le strutture termali nel Lazio

La piattaforma online è aperta a partire dalle 12 di oggi, 28 ottobre, per consentire la registrazione degli stabilimenti termali che aderiranno al Bonus Terme. I cittadini potranno invece richiedere il Bonus Terme a partire da lunedì 8 novembre. Dovranno rivolgersi direttamente presso le terme accreditate e l'elenco di questi istituti verrà pubblicato sia sulla pagina del Bonus Terme sul sito del Governo che sulla piattaforma online aperta sul sito Invitalia.

Chi può accedere al Bonus Terme

Il Bonus non è cedibile a terze persone, ma è aperto a chiunque, a prescindere dal reddito. Il Bonus non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità (ad esempio se la struttura scelta dovesse essere un hotel con terme, il bonus coprirà soltanto il costo delle terme). Questo incentivo sarà disponibile a partire dall'avviso di apertura delle prenotazioni e fino all'esaurimento delle risorse stanziate, circa 53 milioni di euro (circa 265.000 bonus, se tutti richiedessero un bonus da 200 euro). Al Bonus Terme possono accedere tutti i cittadini maggiorenni (over 18) residenti in Italia.

Come prenotare il bonus terme nel Lazio

La prenotazione dovrà essere effettuata presso lo stabilimento termale prescelto, che provvederà a rilasciare un attestato di prenotazione. Esso avrà un termine di validità di 60 giorni dall'emissione e i servizi termali dovranno essere utilizzati entro questo termine.