Bonus Terme in Campania, ecco l’elenco delle strutture termali accreditate A partire dal 2 novembre è possibile consultare sul sito di Invitalia le strutture accreditate per il Bonus Terme, l’incentivo finalizzato a sostenere l’acquisto di servizi termali. Sono 15 gli stabilimenti in Campania che hanno aderito all’iniziativa: la regione si classifica terza subito dopo Veneto ed Emilia Romagna per numero di strutture accreditate. Ecco quali sono e dove si trovano.

A cura di Federica Grieco

È ufficiale: dal 2 novembre è possibile consultare, sul sito di Invitalia, la lista delle strutture termali accreditate per il Bonus Terme, l'incentivo finalizzato a sostenere l'acquisto di servizi termali. Le prenotazioni, invece, potranno essere effettuate presso lo stesso stabilimento termale scelto a partire da lunedì 8 novembre e avranno validità di 60 giorni a partire dalla data di emissione.

Previsto dal decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico del 1° luglio 2021, il bonus coprirà fino al 100% del servizio termale acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro. Potranno farne richiesta tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia e, per ciascuno di esse, sarà possibile usufruire di un solo bonus. In Campania le strutture presso le quali è possibile richiedere il Bonus Terme sono 15: la regione si classifica terza per numero di stabilimenti termali accreditati, subito dopo Veneto ed Emilia Romagna, che ne contano rispettivamente 44 e 17.

Tutte le strutture termali accreditate in Campania