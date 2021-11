Da oggi si può richiedere il bonus terme: dove utilizzarlo in Lombardia e quando scade Da oggi si può richiedere il bonus terme, l’agevolazione fino a 200 euro da utilizzare per servizi termali presso le strutture accreditate. In Lombardia sono nove finora i centri termali che hanno aderito al bonus: dalle 12 di oggi, 8 novembre, i cittadini potranno contattarli direttamente per chiedere il bonus, anche se molte strutture sono già partite con le pre-adesioni.

A cura di Francesco Loiacono

Dalle ore 12 di oggi, lunedì 8 novembre, si può richiedere il bonus terme. Si tratta di un'agevolazione rivolta a tutti i cittadini italiani senza alcun limite di Isee, purché maggiorenni, che consentirà a tutti i beneficiari di usufruire fino a un massimo di 200 euro per accedere a servizi termali presso le strutture accreditate. In Lombardia sono nove finora i centri termali che hanno aderito al bonus: dalle 12 di oggi i cittadini potranno contattarli direttamente per ottenere il bonus, anche se in realtà diverse strutture, sfruttando quanto previsto dalla normativa, hanno già iniziato a registrare le pre-adesioni e provvederanno direttamente a contattare i clienti.

Quali strutture hanno aderito in Lombardia

Sono nove al momento le strutture che hanno aderito al bonus terme in Lombardia. Questo l'elenco (in aggiornamento):

Qc Terme Bagni nuovi – Valdidentro (Sondrio) – tel. 0287199358

Qc Terme Bagni vecchi – Valdidentro (Sondrio) – tel. 0287199358

Qc Terme San Pellegrino – San Pellegrino Terme (Bergamo) – tel. 0287199358

Terme di Boario Spa – Darfo Boario Terme (Brescia) – 0364525011

Bormio Terme Spa – Bormio (Sondrio) – Tel. 0342901325

Terme riunite di Trescore Balneario e Zandobbio Spa – Trescore Balneario (Bergamo) – Tel. 0354255511

Terme idroterapiche delle saline di Miradolo – Miradolo Terme (Pavia) – Tel. 038277012

Terme di Rivanazzano – Rivanazzano Terme (Pavia) – Tel. 038391250

Terme e grandi alberghi Sirmione Spa – Sirmione (Brescia) – Tel. 0309904923

Quando scade il bonus terme

Il Bonus terme dovrà essere utilizzato entro 60 giorni dalla sua emissione. Ciascun cittadino potrà ottenere un solo bonus, che non è cedibile e copre un massimo di 200 euro. L'eventuale differenza in eccesso dovrà essere saldata dai cittadini. Il bonus può essere utilizzato per prestazioni termali, incluse quelle di wellness e beauty, purché siano erogate da un istituto termale accreditato. Per questa agevolazione il governo ha stanziato risorse per 53 milioni di euro: il bonus verrà erogato fino all'esaurimento delle risorse.