“Dote scuola” in Lombardia: da domani al via le domande per richiedere l’aiuto per la retta Al via da domani le domande per richiedere la “Dote scuola”, la misura con cui Regione Lombardia aiuta le famiglie nel pagamento delle rette scolastiche negli istituti pubblici o paritari.

A cura di Simona Buscaglia

Da domani, mercoledì 17 novembre, sarà possibile presentare la domanda per il "Buono scuola 2021-2022", che permette il pagamento della retta di una scuola paritaria o pubblica. Il Buono Scuola si rivolge agli studenti residenti in Lombardia, che sono iscritti o frequentano corsi di istruzione in scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado pubbliche e paritarie, che richiedono la retta di iscrizione. Gli istituti devono avere sede nel territorio regionale lombardo o nelle regioni confinanti, a patto che lo studente rientri ogni giorno nella propria residenza. Per poter usufruire della misura, lo studente non deve aver compiuto 21 anni al momento della compilazione della domanda. È necessario inoltre avere un Isee, in corso di validità, non superiore ai 40mila euro. L’importo del Buono è parametrato alla fascia Isee e all'ordine e al grado di scuola e va da un minimo di 300 euro a un massimo di 2mila.

Come e dove compilare la domanda per accedere al bando Scuola

La misura è una delle quattro componenti della Dote Scuola, l'insieme di sostegni regionali per il percorso educativo dei giovani dai 3 ai 21 anni, tra cui figurano quella per materiali didattici, la dote merito e Sostegno disabili. Le famiglie potranno presentare la domanda dalle ore 12 del 17 novembre fino alle ore 12 del 21 dicembre, esclusivamente sulla piattaforma online all'indirizzo ufficiale dei bandi della Regione Lombardia. La richiesta va presentata tramite dichiarazione in autocertificazione, non deve quindi essere allegata nessuna documentazione. Per la compilazione è necessario l'autenticazione tramite Spid, Cns (Carta nazionale dei servizi) oppure la Carta d'identità elettronica.