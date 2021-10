Quali strutture aderiscono al Bonus Terme in Lombardia: online alle 12 la piattaforma Invitalia Bonus terme in Lombardia: da oggi sul sito di Invitalia è possibile consultare tutte le strutture che aderiscono all’agevolazione del governo, che consentirà di beneficiare di un bonus di massimo 200 euro da utilizzare per usufruire di servizi termali. I bonus potranno poi essere richiesti a partire dall’8 novembre: ecco come fare.

A cura di Francesco Loiacono

Da oggi, giovedì 28 ottobre, sul sito di Invitalia è possibile consultare le strutture che aderiranno al "bonus terme" in Lombardia. Sono infatti aperte le procedure per l'accreditamento degli enti che potranno erogare i servizi termali che rientrano nella misura decisa dal Governo. Sulla piattaforma online di Invitalia i cittadini lombardi potranno dunque consultare l'elenco delle strutture, in costante aggiornamento, in cui "spendere" il proprio bonus. L'elenco di tutte le strutture aderenti al bonus terme in Lombardia sarà pubblicato e costantemente aggiornato anche in questo articolo.

Quando arriveranno le strutture accreditate per il bonus terme in Lombardia

La piattaforma sul sito di Invitalia con l'elenco delle strutture termali accreditate per il bonus terme sarà online a partire dalle ore 12, come comunicato sullo stesso sito. A partire da quell'orario dunque tutte le strutture che ne hanno le caratteristiche – enti operanti nel settore termale e delle acque minerali curative, iscritti nel Registro delle imprese con il codice Ateco 2007 96.04.20, che corrisponde agli "Stabilimenti termali" – potranno registrarsi sulla piattaforma e saranno visibili dagli utenti. L'elenco completo dei centri termali potrebbe dunque essere aggiornato nel corso della giornata.

Cos'è il bonus terme e chi può averlo

Il bonus terme è un incentivo previsto dal governo con l’articolo 29-bis del decreto legge 104 del 2020, a cui è stata data attuazione col decreto del ministero dello Sviluppo economico dello scorso 1 luglio 2021. Si tratta di un'agevolazione rivolta a tutti i cittadini italiani maggiorenni, senza alcun limite di Isee, che consentirà a tutti i beneficiari di usufruire fino a un massimo di 200 euro per coprire fino al 100 per cento dei servizi termali prescelti. Ci sono alcuni limiti e vincoli per ottenere l'agevolazione: innanzitutto, ciascun cittadino potrà usufruire di un solo bonus. L'importo massimo erogabile è 200 euro: eventuali costi in eccesso dovranno essere pagati dagli utenti. I servizi termali "pagati" col bonus non dovranno poi essere già a carico né del Servizio sanitario nazionale, né di altri enti pubblici, e non dovranno rientrare in benefici già riconosciuti agli utenti. Il bonus terme è inoltre personale, non si può cedere a terzi né gratis né a pagamento.

Quando arriva il bonus terme e come fare per ottenerlo

Il bonus terme non è al momento attivo. Si potrà richiedere a partire dall’8 novembre rivolgendosi direttamente agli istituti termali accreditati presenti sul sito di Invitalia e su quello del ministero dello Sviluppo economico. Il cittadino dovrà prenotare il servizio prescelto, che può includere anche prestazioni wellness e beauty purché erogate da un istituto termale accreditato, direttamente presso le strutture, che provvederanno poi a rilasciare l'attestato di prenotazione. Successivamente il centro termale potrà chiedere a Invitalia il rimborso del bonus usato dai cittadini. Il bonus verrà erogato fino all'esaurimento delle risorse stanziate, che ammontano complessivamente a 53 milioni di euro.

QC Terme tra le strutture aderenti in Lombardia

Tra le strutture che hanno annunciato che aderiranno al bonus terme in Lombardia ci sono anche tre centri appartenenti al gruppo Qc Terme. Si tratta del centro termale che si trova a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo e delle due strutture che si trovano a Bormio, in provincia di Sondrio: Qc Terme Bagni nuovi e Qc Terme Bagni vecchi.