Quali sono le migliori pizzerie della Lombardia secondo Gambero Rosso Anche per il 2022, secondo la guida Gambero Rosso, le migliori cinque pizzerie della Lombardia restano le stesse dell’anno precedente. Due milanesi, due bresciane e una brianzola: stiamo parlando di Crosta (Milano), Montegrigna – Tric Trac (Legnano), Enosteria Lipen (Triuggio), La filiale a L’Albereta (Erbusco) e Sirani (Bagnolo Mella).

A cura di Redazione Milano

Come ogni anno, anche per il 2022 la guida Gambero Rosso ha stilato la propria classifica individuando le migliori pizzerie d'Italia, regione per regione. Per la Lombardia, quest'anno, sono state confermate le cinque selezionate per il 2021. Due si trovano tra Milano e provincia, una in Brianza e due nel Bresciano. Ecco quali sono secondo Gambero Rosso le pizzerie lombarde più buone.

Quali sono le migliori pizzerie in Lombardia

Crosta

La pizzeria più quotata a Milano città resta Crosta, sita in via Belotti 13. Sul sito ufficiale si legge che Crosta è l'unica pizzeria "in Italia a ricevere il premio sia per il pane che per la pizza". Tra le specialità del forno della pizzeria milanese, ci sono la "Premiata", la "Pico de gallo e lardo" e la "Stracciatella, pomodorini, arrosto e limone".

Montegrigna – Tric Trac

Poco fuori città si trova la seconda pizzeria premiata della provincia milanese: Montegrigna – Tric Trac, di Legnano. Locata in via Grigna 13, la pizzeria Montegrigna – Tric Trac parla così dei suoi prodotti: "Una pizza d'autore e una pasticceria fresca e innovativa: la passione per la tradizione unita alla ricerca degli ingredienti più gustosi". Tra i piatti forti ci sono la "Pizza la nera", la "Pizza giffonese" e la "Pizza tramonti integrale".

Enosteria Lipen

Ci si sposta poi in Brianza, dove in provincia di Monza si trova la terza pizzeria più quotata di Lombardia: Enosteria Lipen in via Paolo Taverna Conte 114 a Triuggio. Mentre si sfoglia il menu, balzano subito agli occhi la "Ventresca di tonno", la "Quater stracc" e la "Le sensazioni di Corrado".

La filiale a L'Albereta

Spazio anche alle pizzerie bresciane. La prima è La filiale a L'Albereta di Erbusco. La si trova in via Vittorio Emanuele 23 e chi ci lavora giura che "il chiosco La Filiale de L'Albereta offre un'esperienza culinaria unica che combina un menu interamente dedicato alle pizze di Franco Pepe a vini eccezionali provenienti dalla Franciacorta e non solo". Tra le pizze più interessanti ci sono la "Margherita sbagliata", "La curtefranca" e la "Viandante fritta".

Sirani

Il giro culinario lombardo in termini di pizzerie termina in via Antonio Gramsci 5 a Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Qui si trova Sirani, dove si possono gustare pizze come la "Confusa e felice", la "Orto infuocato" e la "Speck anatra".