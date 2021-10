In Lombardia Poste ha creato il portale per il vaccino antinfluenzale: da quando si può prenotare Dal 28 ottobre in Lombardia sarà possibile prenotare il vaccino antinfluenzale tramite la piattaforma realizzata da Poste Italiane. Intanto da due settimane gli over 80 e le persone fragili, oltre alla terza dose di vaccino anti Covid, possono richiedere di poter ricevere quella del vaccino antinfluenzale.

A cura di Ilaria Quattrone

Dopo la piattaforma per il vaccino anti-Covid, Poste Italiane ha realizzato per la Lombardia anche il portale per le vaccinazioni antinfluenzali. La campagna partirà giovedì 28 ottobre, ma da due settimane gli over 80 e le persone fragili – che si presentano negli hub per ricevere la terza dose di vaccino contro il Coronavirus – stanno già ricevendo la propria dose di antinfluenzale. Sempre dalla prossima settimana potranno riceverla anche nello studio del proprio medico di base.

Da quando prenotare per il vaccino antinfluenzale

Secondo la vicepresidente di Regione e assessora al Welfare Letizia Moratti, proprio la collaborazione con i medici di famiglia è fondamentale nella lotta contro il Covid, ma anche contro il virus influenzale: "Essendo ormai liberi gli spostamenti individuali e di massa, potrebbe esserci maggiore diffusione rispetto all'anno scorso". E per questo motivo, sono stati approvati degli incentivi di oltre quattro milioni di euro per sostenere le assunzioni di personale negli ambulatori così da allargare gli orari e consentire a più persone di aderire alla campagna. Gli over 65, le persone fragili, le donne incinte e i bimbi fra i sei e sei anni possono rivolgersi al medico di base o al pediatra se aderisce alla campagna antinfluenzale. Altrimenti potranno fissare dal 28 ottobre un appuntamento in un hub vaccinale attraverso la piattaforme di Poste.

Da lunedì 18 ottobre gli operatori sanitari ricevono terza dose di vaccino anti-Covid

Intanto da lunedì 18 ottobre anche gli operatori sanitari e socio sanitari possono prenotare la terza dose del vaccino anti Covid-19. La somministrazione avviene senza alcun tipo di differenziazione per età. La vaccinazione potrà però avvenire almeno sei mesi dopo il completamento del ciclo vaccinale. Per poter aderire, dopo avere prenotato sul portale di Poste, basterà presentarsi al centro vaccinale con un'autocertificazione.