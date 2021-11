Vaccino antinfluenzale in Lombardia, prenotazione gratis da domani per bimbi fino a 6 anni Da domani, martedì 9 novembre, anche la fascia d’età dai 6 mesi ai 6 anni potrà accedere gratuitamente alla prenotazione per il vaccino antinfluenzale in Lombardia. Lo ha annunciato l’assessora al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. Sul territorio regionale inoltre sono già state somministrate 353.798 dosi.

A cura di Simona Buscaglia

Da domani, martedì 9 novembre, in Lombardia si potrà prenotare il vaccino antinfluenzale anche per i bambini dai sei mesi ai sei anni. Questa fascia d'età si aggiunge agli altri soggetti che attualmente possono ricevere gratuitamente la somministrazione, ovvero i cittadini over 65, chi è a rischio per particolari patologie, e le donne in gravidanza.

Come prenotare il vaccino

Per prenotare il vaccino antinfluenzale è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. In alternativa si può chiamare il call center al numero verde 800.89.45.45 oppure si può prenotare accedendo al portale ufficiale di Regione Lombardia. Chi invece non rientra nelle categorie e quindi il vaccino lo deve pagare, Federfarma ha assicurato che nelle farmacie che distribuiscono l’antinfluenzale a medici e pediatri di base sono già disponibili anche dosi destinate alla vendita. Federfarma Lombardia ha annunciato che oltre 250 farmacie dislocate sul territorio regionale lombardo potranno inoculare vaccini antinfluenzali alla popolazione e ha fatto sapere che il numero delle farmacie aderenti "è destinato a crescere nelle prossime settimane, quando altri farmacisti completeranno il percorso formativo organizzato dall’Istituto superiore di sanità".

I dati della campagna in Lombardia

Al momento in Lombardia la campagna antinfluenzale ha raggiunto le 353.798 dosi già somministrate. Lo comunica in un messaggio l'assessora al welfare e vicepresidente Letizia Moratti. La categoria che ha ricevuto più dosi (309.646) riguarda gli over 65. Nella prima settimana di novembre sono state inoculate 181.330 dosi. Secondo i dati forniti dalla direzione welfare lombarda è stato quindi raggiunto il 22,3 per cento dei cittadini vaccinati nel 2020. "La situazione epidemiologica induce alla massima prudenza – ha aggiunto Moratti – Per questo raccomando, soprattutto alla popolazione anziana di prenotarsi per la terza dose di vaccino anti-Covid e, in concomitanza, di accettare la proposta del vaccino antinfluenzale".