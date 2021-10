Lombardia, al via da domani la campagna di vaccinazione antinfluenzale: data, orari e info utili Partirà da domani, giovedì 28 ottobre, la campagna di vaccinazione antinfluenzale per gli over 65 in Lombardia. Lo ha annunciato la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti che ha svelato anche il calendario previsto per l’apertura delle prenotazioni anche alle altre categorie: dai fragili alle donne in gravidanze e ai bambini.

Partirà da domani, giovedì 28 ottobre, la campagna di vaccinazione antinfluenzale per gli over 65 in Lombardia. Lo ha annunciato la vice presidente e assessore al Welfare della Regione Letizia Moratti che ha spiegato come sarà possibile effettuare la prenotazione della propria dose, attraverso la piattaforma regionale raggiungibile al sito www.vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it.

Moratti: Offerta territoriale capillare

Con un post pubblicato su Facebook, la Moratti ha dichiarato che "per la stagione antinfluenzale 2021/2022 abbiamo messo a disposizione quasi 2.800.000 dosi di vaccino pensando ad un’offerta sul territorio il più possibile capillare". In questo modo, Regione Lombardia si prefissa di andare incontro a tutte le varie esigenze dei cittadini. Con un totale di 6.200 studi dei medici di base, 76 centri vaccinali delle Asst e degli hub Covid, più ulteriori 57 spazi interamente adibiti alla campagna, Regione cerca di arrivare a tutte le persone che hanno diritto alla protezione contro l'influenza stagionale attesa per la stagione invernale. L'assessore al Welfare ha poi aggiunto che "domani potranno prenotarsi attraverso il portale regionale i cittadini a partire dai 65 anni di età, a cui seguiranno le altre categorie previste dalla circolare ministeriale".

Chi e quando può prenotarsi per il vaccino antinfluenzale

Poi, ha annunciato il calendario: da giovedì 28 ottobre le prenotazioni saranno aperte a tutti i cittadini over 65. Dal 4 novembre a tutti coloro considerati ad alto rischio perché con patologie e a tutte le donne in gravidanza. A partire dal 9 novembre potrà essere prenotato il vaccino per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Dal 15 novembre saranno aperte infine le prenotazioni per tutte le altre categorie previste dalla circolare ministeriale. Letizia Moratti ha infine aggiunto che "l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus ha reso indispensabile rafforzare la capacità di reazione in tempi brevi del Sistema Sanitario. In questo contesto, la vaccinazione antinfluenzale è un alleato importante e risulta fondamentale per le persone ad alto rischio di complicanze".