Vaccini Covid Lombardia, boom di prenotazioni per la terza dose tra gli under 40 Record di prenotazione alla terza dose per il vaccino anti-Covid tra gli under 40 della Lombardia: sono oltre 200mila i cittadini che hanno richiesto un appuntamento.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È boom di prenotazioni per la terza dose tra gli under 40 in Lombardia. Da ieri, martedì 30 novembre, sono state aperte le adesioni. Secondo i dati forniti dall'assessorato al Welfare di Regione, sono 124.825 i cittadini tra i 30 e 39 anni ad aver richiesto un appuntamento. A loro segue la fascia tra i 20 e i 29 anni con 92.808 adesioni e quella tra i 16 e i 19 anni con 13.684 prenotazioni. Per poter prenotare basta accedere alla piattaforma di Regione Lombardia e seguire poi le indicazioni.

I numeri delle adesioni alla terza dose

Per quanto riguarda gli over 40, per la fascia dai 40 ai 49 anni, hanno aderito in totale 51.628 persone. Sono invece 61.939, i cittadini tra i 50 e i 59 anni che hanno chiesto un appuntamento per la terza dose e 53.466 quelli tra i 60 e i 69 anni. Tra i 70 e i 79 anni, hanno prenotato oltre 46mila cittadini mentre tra gli over 80 oltre novemila. Continuano le prenotazioni anche tra coloro che ancora non hanno ricevuto la prima dose: dal 24 novembre all'1 dicembre si sono prenotati: 7674 ragazzini tra i 12 e i 15 anni, 3243 tra i 16 e i 19 anni, 4985 tra i 20 e i 29 anni, 5904 tra i 30 e i 39 anni, 5790 tra i 40 e i 49 anni, 4667 tra i 50 e i 59 anni, 2037 tra i 60 e i 69 anni, 1077 tra i 70 e i 79 anni, 371 tra gli 80 e gli 89 anni e 53 tra i 90 e i 99 anni.

Come prenotarsi

Per prenotarsi basta accedere alla piattaforma di Regione Lombardia. In caso è possibile farlo anche tramite uno sportello postmat (basterà avere codice fiscale e il codice di avviamento postale) o ancora tramite portalettere. Per il momento non è ancora possibile spostare l'appuntamento per la terza dose.