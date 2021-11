Da oggi in Lombardia prenotazioni aperte per la terza dose per gli over 18 Da oggi sarà possibile prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid in Lombardia per gli over 18: potrà farlo chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 5 mesi.

In Lombardia anche gli over 18 potranno prenotare la terza dose di vaccino anti Covid-19: da oggi, martedì 30 novembre, sarà infatti possibile prenotare il proprio appuntamento sulla piattaforma di Regione Lombardia. Potranno farlo tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 39 anni e che abbiano completato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Fino a questo momento potevano prenotarsi i cittadini con un'età maggiore ai 40 anni, le persone con un'elevata fragilità, gli immunocompromessi e coloro che hanno subito trapianti, gli operatori sanitari e sociosanitari e i cittadini maggiorenni vaccinati con Janssen.

Come prenotarsi sulla piattaforma di Regione

Si potrà prenotare attraverso la piattaforma di Regione. Per farlo basterà avere con sé il numero di tessera sanitaria, il codice fiscale e il cellulare. Se non si riesce ad accedere alla prenotazione basterà cliccare sul pulsante "Richiedi Abilitazione". Entro 24/48 ore dalla richiesta sarà possibile accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione. Oltre alla piattaforma si potrà prenotare negli sportelli automatici di Poste Italiane: basterà inserire la tessera sanitaria, il Cap di residenza/domicilio e il numero di cellulare. Infine anche il portalettere potrà effettuare la prenotazione.

Per il momento non si può spostare la terza dose

Per il momento non si potrà spostare l'appuntamento per la terza dose. In questi giorni, come spiegato da Guido Bertolaso (responsabile della campagna vaccinale in Lombardia, Poste Italiane – che gestisce la piattaforma di prenotazione – sta collaudando il sistema per consentire di modificare il proprio appuntamento. Attualmente l'unico modo è cancellare la prenotazione di gennaio e scegliere un altro appuntamento per dicembre.