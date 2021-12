Come modificare o annullare la prenotazione per la terza dose del vaccino in Lombardia La campagna di somministrazione delle terze dosi del vaccino Covid in Lombardia è entrata nel vivo. Tutti i cittadini maggiorenni possono ricevere la dose booster: ecco come prenotare e come modificare o annullare la prenotazione.

È in corso anche in Lombardia l'ultima fase, almeno finora, della campagna vaccinale contro il Covid-19, riservata alla terza dose del vaccino, ossia il richiamo o "dose booster". Al momento la terza dose si può fare dopo almeno 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è riservata solo a determinate categorie di persone. La platea di aventi diritto non corrisponde con quella di chi può ricevere la prima e la seconda dose (o il vaccino monodose, nel caso di Johnson & Johnson).

Tutti gli esperti e le autorità concordano sull'importanza della terza dose del vaccino anti Covid per rafforzare l'efficacia della protezione contro il Coronavirus nelle sue diverse varianti. Il vaccino protegge soprattutto dalla malattia grave e riduce le probabilità di contagiarsi e di contagiare gli altri. Vediamo dunque come prenotare la terza dose e modificare la prenotazione in Lombardia.

Come modificare o annullare la prenotazione per la terza dose in Lombardia

Al momento non è possibile modificare la prenotazione per la terza dose in Lombardia: chi volesse cambiare la data deve seguire dunque una procedura diversa. Si può infatti cancellare la prenotazione e successivamente riprenotarsi, tenendo presente però che le date disponibili potrebbero differire a seconda degli slot a disposizione nel momento in cui si effettuerà la nuova prenotazione. Come fare ad annullare l'appuntamento? Secondo quanto riportato sulle Faq di Regione Lombardia, è possibile annullare l'appuntamento per la terza dose sia attraverso il portale di prenotazione, sia attraverso il call center 800.894545.

Chi può fare la terza dose del vaccino

La terza dose del vaccino contro il Covid-19 è al momento riservata alle seguenti categorie di persone:

tutti i cittadini maggiorenni

i cittadini con elevata fragilità, trapiantati e immunocompromessi

gli operatori sanitari e sociosanitari

da mercoledì 22 dicembre 2021 possono prenotare la terza dose anche: i soggetti iscritti all'Aire (anagrafe italiani residenti all'estero), il personale dell'Unione europea e del Sasn (servizio di assistenza sanitaria al personale navigante), i membri di enti e/o organizzazioni diplomatiche ed internazionali e i cittadini stranieri.

Come fare a prenotare la terza dose del vaccino Covid in Lombardia

Per prenotare la terza dose del vaccino Covid in Lombardia ci sono quattro modalità. Si può utilizzare il portale regionale messo a disposizione da Poste italiane, tenendo accanto a sé la tessera sanitaria e il cellulare. Sul portale bisogna inserire alcuni dati come numero della tessera sanitaria, codice fiscale e poi il numero di telefono, dove dopo aver scelto il centro vaccinale (viene fornito un elenco con sedi e successivamente un altro elenco con le date disponibili) arriva un messaggio con un codice di conferma da inserire nel sistema. Una volta inserito, si riceve un altro sms con la conferma dell'appuntamento. Una schermata di conferma, con il codice dell'appuntamento e un Qr code, appare anche sul portale e si può stampare. Altre modalità per prenotare la terza dose sono: il call center 800.894545 , i Postamat della Lombardia o direttamente presso i portalettere, che provvedono tramite tablet a perfezionare la prenotazione.

Come prenotare la terza dose per iscritti all'Aire e cittadini stranieri

Per alcune categorie di persone la procedura di prenotazione della terza dose è leggermente differente. I cittadini Aire senza codice fiscale devono selezionare dal menu a tendina l’opzione "italiano iscritto Aire senza codice fiscale" e inserire i propri dati personali, specificando che stanno prenotando una dose booster e inserendo i dati dell’ultima somministrazione ricevuta.

Per i dipendenti delle istituzioni dell’Unione europea, agenti e tecnici diplomatici, personale di enti/organizzazioni internazionali e personale navigante (Sasn), bisogna selezionare la relativa categoria di appartenenza e procedere con l’inserimento dei dati personali. Nel caso in cui non si riuscisse si deve cliccare sul pulsante "Richiedi Abilitazione" per procedere alla registrazione inserendo i propri dati. Anche in questo caso bisogna indicare che si sta prenotando una dose booster e fornire i dati dell’ultima somministrazione ricevuta. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione si potrà accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione della terza dose.

I cittadini stranieri con codice fiscale, codice univoco o in possesso di codice Stp devono cliccare sul pulsante "Richiedi Abilitazione", procedere alla registrazione inserendo i propri dati e indicando la categoria di appartenenza, che si sta prenotando la terza dose e i dati dell'ultima somministrazione. Entro 24/48 ore dalla richiesta di registrazione si potrà accedere alla piattaforma e procedere con la prenotazione.