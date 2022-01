Terza dose di vaccino in Lombardia, prenotazioni e quando farla con Moderna o Pfizer Per ricevere la terza dose di vaccino contro il Covid-19 in Lombardia è necessaria la prenotazione. La Regione ha diramato una nota per invitare chi non si è prenotato a non recarsi negli hub, dove si registrano spesso code. Ecco come prenotare e quando fare la terza dose in Lombardia.

A cura di Francesco Loiacono

È in corso in Lombardia la somministrazione della terza dose o dose booster di vaccino contro il Covid-19. Nell'attuale fase pandemica, con un rapido aumento dei casi legato alla variante Omicron, sono tante le persone che si mettono in coda fuori dagli hub vaccinali anche senza avere effettuato la prenotazione, che però in Lombardia per la terza dose è necessaria. Questo sta creando problemi in diversi centri vaccinali, tanto che la Regione ha inviato una nota per invitare le persone a non presentarsi senza prenotazione negli hub. In parallelo, ricordiamo, è sempre aperta la possibilità di vaccinarsi con la prima dose per coloro che ancora non lo hanno fatto: in questo caso i cittadini di età pari o superiore a 12 anni possono presentarsi direttamente e senza prenotazione in uno dei centri vaccinali della Lombardia, mentre per i bambini tra i 5 e gli 11 anni è necessaria la prenotazione. I vaccini attualmente disponibili per la terza dose sono Pfizer e Moderna: vengono somministrati indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario. Di seguito spieghiamo come fare a prenotare la terza dose di vaccino in Lombardia e quando farla.

Come prenotare la terza dose di vaccino Covid in Lombardia

Dall'8 gennaio in Lombardia possono prenotare la terza dose del vaccino contro il Covid-19 tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni oltre ai soggetti con elevata fragilità, trapiantati e immunocompromessi: le prenotazioni sono possibili per chi ha completato da quattro mesi il ciclo di vaccinazione primario. Le somministrazioni della terza dose per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni partono dal 10 gennaio: loro, oltre che i 16-17enni e i fragili tra i 12 e i 15 anni, riceveranno il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech indipendentemente dal vaccino usato per il primo ciclo.

Per prenotare la terza dose del vaccino Covid in Lombardia ci sono quattro modalità: usare il portale regionale messo a disposizione da Poste italiane, chiamare il call center 800.894545, utilizzare i Postamat della Lombardia o rivolgersi direttamente presso i portalettere, che provvedono tramite tablet a perfezionare la prenotazione.

Per la prenotazione sul portale servono la tessera sanitaria e il cellulare. Sul portale bisogna inserire alcuni dati come numero della tessera sanitaria, codice fiscale e poi il numero di telefono. Dopo aver scelto il centro vaccinale più vicino e la data della somministrazione selezionandole da un elenco, sul telefono arriva un messaggio con un codice di conferma da inserire nel sistema. Una volta inserito, si riceve un altro sms con la conferma dell'appuntamento. Una schermata di conferma, con il codice dell'appuntamento e un Qr code, appare anche sul portale e si può stampare. Ricordiamo che non è possibile modificare la data della prenotazione della terza dose: si può però annullare l'appuntamento dal portale o tramite call center e riprenotare in un'altra data.

Terza dose vaccino dopo 4 o 5 mesi, cosa cambia dal 10 gennaio

A partire dal 10 gennaio, potranno ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid-19 anche coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario da quattro mesi, e non più da cinque. La novità è stata introdotta dal governo con una circolare del 24 dicembre del ministero della Salute, ed è parte della strategia per arginare l'esplosione dei contagi dovuti alla variante Omicron. Si riduce così l'intervallo tra la seconda dose o la dose unica di vaccino e il richiamo. La riduzione dell'intervallo vale anche per chi ha ricevuto una dose di vaccino prima o dopo essersi ammalato di Covid-19: si devono contare sempre 120 giorni dalla diagnosi di guarigione o dall'ultima dose ricevuta.