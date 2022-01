Vaccini Covid in Lombardia, da domani prenotazioni per la terza dose a 4 mesi dalla seconda Partono da domani le prenotazioni per la quarta dose di vaccino a quattro mesi dalla seconda. Si potrà prenotare sul portale ufficiale di regione Lombardia.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Partiranno domani, sabato 8 gennaio, le prenotazioni della terza dose del vaccino anti-Covid a quattro mesi dalla seconda. Dopo un primo momento in cui si poteva prenotare solo dopo sei mesi e il successivo accorciamento del periodo a cinque, le ultime decisioni prese dal governo prevedono un periodo più corto ancora tra il completamento del primo ciclo vaccinale e la cosiddetta dose booster. Sarà possibile prenotare sul portale ufficiale di Regione Lombardia.

Da domani prenotabile anche la dose booster per i 12-15enni

Da domani sarà possibile anche prenotare la dose booster anche per i anche i soggetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni che hanno completato il ciclo vaccinale primario. In analogia con quanto già stabilito per la fascia di età 16-17 anni e per i soggetti fragili di 12-15 anni, questo booster sarà effettuato con il vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il primo ciclo. Le somministrazioni di terze dosi ai ragazzi della fascia 12-15 anni partiranno però dal 10 gennaio, come aveva annunciato la stessa vicepresidente e assessora al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, che si era anche raccomandata di non presentarsi senza prenotazione ai centri vaccinali, per evitare la creazione di lunghe code al freddo e perché in agenda ci sono molti appuntamenti liberi.

La situazione contagi in Lombardia

Intanto in Lombardia i contagi continuano a crescere, ieri nuovo triste record di positivi, quasi 53mila in 24 ore. La percentuale di positivi sui tamponi ha raggiunto il 22 per cento e un caso su quattro in Italia è in Lombardia. Ieri altre 99 persone sono state ricoverate nei reparti, che arrivano a contare 2.519 pazienti, e altre 3 si sono aggiunte nelle terapie intensive lombarde, portando il totale a 229.