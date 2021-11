Da oggi in Lombardia via alle prenotazioni della terza dose del vaccino anti Covid per gli over 40 Al via da oggi in Lombardia le prenotazioni per la terza dose del vaccino anti Covid per gli over 40. Ecco chi e come può prenotare il secondo richiamo del farmaco contro il Coronavirus.

A partire da oggi, giovedì 18 novembre, in Lombardia partiranno le prenotazioni per la terza dose del vaccino anti Covid per tutti gli over 40. Il secondo richiamo del farmaco contro il Coronavirus, già inoculato agli over 60 e ad alcune delle categorie fragili, potrà essere calendarizzato tramite la piattaforma di Regione Lombardia gestita da Poste Italiane.

Chi può prenotare la terza dose del vaccino anti Covid

Le prenotazioni per il secondo richiamo del vaccino anti Covid sono aperte per tutti i cittadini over 40. Per fissare l'appuntamento, però, è necessario che il tempo intercorso tra la seconda e la terza dose non sia inferiore a 180 giorni, ovvero sei mesi. Lo ha ribadito lo stesso coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso nella conferenza stampa tenutasi ieri, durante la quale ha ricordato l'importanza del vaccino, la cui inoculazione resta fondamentale per trascorrere un Natale in serenità e sicurezza. Bertolaso ha poi auspicato l'avvio delle somministrazioni ai bambini di età compresa tra i 2 e gli 11 anni in tempi brevi.

Come prenotare la terza dose del vaccino anti Covid

I cittadini over 40 che vorranno prenotare la propria terza dose del vaccino potranno collegarsi al sito www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Per procedere, occorrerà munirsi di tessera sanitaria e codice fiscale. Al contrario, ci si potrà rivolgere al numero verde 800.894.545, recarsi presso gli sportelli Postamat o prenotare tramite i portalettere di Poste Italiane. Per tutti i cittadini over 65 che non abbiano ancora prenotato la propria terza dose, è possibile contattare le farmacie lombarde collegandosi al sito web www.farmacia-aperta.eu e sulla App di Federfarma Lombardia “Farmacia Aperta”.