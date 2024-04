video suggerito

Si allarga la famiglia dei falchi pellegrini che vivono sul tetto del Pirellone: sono nati i primi pulli “Alle 21:39 di lunedì 1 aprile si è schiuso il primo uovo e alle 8:14 di questa mattina il secondo”: sono nati i primi pulli della coppia di falchi pellegrini sul tetto di Regione Lombardia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalla pagina Facebook di Regione Lombardia

Si allarga la famiglia dei falchi Pellegrini Giò e Giulia che abitano i tetti di Regione Lombardia. "Alle 21:39 di lunedì 1 aprile si è schiuso il primo uovo e alle 8:14 di questa mattina il secondo", si legge in un post di Regione Lombardia pubblicato su Facebook oggi martedì 2 aprile. Poi nel corso della giornata si schiuderanno anche gli altri.

Le uova sono rimaste sul tetto per un mese, sotto l'attenta osservazione della coppia di falchetti e degli esperti di Regione Lombardia. Sulla pagina Facebook Giò&Giulia Falchi Pellegrini a Milano lo scorso primo marzo è stato scritto: "Cari amici di G&G Family. Alle 23.14, Giulia ha deposto il terzo uovo! Quest'anno, rispetto al passato, è stata molto metodica e puntuale, regalandoci un uovo quasi ogni 60 ore precise. Quali altre novità ci attendono? Chissà…magari un quinto uovo…quindi, occhi puntati alle webcam e grazie a tutte e tutti per le preziose osservazioni! Approfitto del lieto evento per ringraziare Adriana Balboni, Daniela Žerjal e Veronica Mancini per il loro quotidiano e preziosissimo impegno nel gestire scrupolosamente e moderare il gruppo Giò&Giulia Falchi Pellegrini a Milano – Community".

Il primo uovo della coppia di falchi pellegrini Giulia e Giò era nato ad aprile dello scorso anno. Giulia aveva deposto le quattro uova tra il 28 febbraio e il 7 marzo scorsi sempre sul tetto del grattacielo Pirelli. A dare la notizia anche lo scorso anno era stato Guido Pinoli, il naturalista che da anni si occupa dei falchi pellegrini del Pirellone. Sulla pagina Facebook dei falchi pellegrini avevano dato la notizia così: "Habemus pullus". Ora sono arrivati i nuovi cuccioli.